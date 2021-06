Avatar: Frontiers of Pandora sera une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages

Il y a 15 ou 20 ans, jouer le film était quelque chose. Vous achetiez le jeu et jouiez le film. Des choses comme le jeu classique Aladdin sur Sega Genesis. Vous jouiez le film. C'était populaire à l'époque, mais les joueurs attendent plus maintenant. Ils veulent interagir avec leurs personnages et leurs univers préférés, mais ils veulent jouer de nouvelles histoires et faire de nouvelles choses avec ces personnages et ces univers.

Si vous vous attendiez à retrouver Jake Sully, le protagoniste du film, dans Avatar: Frontiers of Pandora, il n'en sera rien. Dans une interview accordée à VentureBeat , a expliqué qu'une nouvelle approche avait été de mise pour le jeu.Il y a plusieurs années, lorsqu'un film ou un dessin animé bénéficiait de son propre jeu vidéo, les joueurs revivaient le film ou le dessin animé à travers celui-ci, et il n'y avait pas d'élément nouveau concernant l'histoire. Aujourd'hui, les joueurs attendent autre chose et veulent plus d'immersion. C'est en tout cas ce qu'a expliqué, déclarant alors qu'sera l'occasion « d'explorer l'incroyable monde de science-fiction ».Selon les propos du vice-président, le but d'sera de faire partie de l'univers de James Cameron, mais en apportant des nouveautés. Son monde ouvert permettra, etÀ l'heure actuelle, très peu d'informations sur son intrigue ont été dévoilées, bien que nous sachions déjà que nous incarnerons un Na'vi qui explorera l'ouest de Pandora. Pour rappel, Avatar: Frontiers of Pandora est attendu sur PC, PS5, Xbox Series en 2022. Vous pouvez retrouver le trailer d'annonce ici