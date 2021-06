Avatar : Ubisoft dévoile, enfin, une bande-annonce et une fenêtre de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Plus de quatre ans après son annonce,s'est enfin montré. Le jeu, développé par Massive a conclu de belle manière l'Ubisoft Forward, avec un trailer nous montrant le monde imaginé par James Cameron. Utilisant le moteur Snwodrop, le jeu nous plongera ici sur Pandora et nous promet, déjà, une immersion totale, puisqu'il s'agira d'un open-world.Toutefois, il va falloir attendre avant d'avoir de plus amples informations, puisque Ubisoft ne s'est malheureusement pas étendu sur le sujet. Nous pouvons cependant rappeler, si vous n'avez pas suivi la maigre actualité du jeu depuis son annonce, qu'il sera jouable à la première personne, et que nous incarnerons un Na'vi. L'histoire se concentrera principalement sur les territoires de l'Ouest, une région de Pandora jusqu'ici inconnue. Comme le montre le trailer (voir plus bas) il faudra combattre les forces de la RDA et protéger les natifs de l'île et toutes les créatures qu'elle abrite., qui est donc le nom définitif du jeu, arrivera quelque part en 2022, sur PC, PS5 et Xbox Series. Sachant que la suite d'arrivera en décembre 2022, il est probable que le jeu sorte plus ou moins à la même période. Affaire à suivre.