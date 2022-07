Avatar: Frontiers of Pandora n'arrivera qu'en 2023-2024

Nous nous engageons à offrir une expérience immersive de pointe qui tire pleinement partie de la technologie de la nouvelle génération, car cette incroyable licence de divertissement de rang mondial représente une opportunité majeure et pluriannuelle pour Ubisoft [...] Bien que ce temps de développement supplémentaire soit le reflet des contraintes actuelles sur les productions de l'industrie, nous travaillons dur pour définir les conditions de travail les plus efficaces afin d'assurer, à la fois, la flexibilité de nos équipes ainsi qu'une forte productivité, tout en offrant les meilleures expériences aux joueurs.

a été annoncé, pour la toute première fois, en 2017. Or, ce n'est qu'en 2021 que les joueurs et les joueuses ont pu découvrir un premier aperçu du titre d'Ubisoft. Depuis l'année dernière, très peu d'informations officielles ont été dévoilées au sujet d', au grand dam de la communauté.Dernièrement, une rumeur laissait entendre que le jeu arriverait au mois de novembre de cette année. Cette information avait été dévoilée par Tom Henderson et aurait pu se révéler être vraie, car l'insider avait, notamment, vu juste pour la date de sortie de Skull & Bones. Or, dans son bilan financier du premier trimestre de l'année fiscale 2022-2023 En effet, dans ledit bilan, nous pouvons lire la mention suivante : « Avatar: Frontiers of Pandora sortira désormais en 2023-2024 ». De ce fait,. Cette fenêtre de sortie est, malheureusement, très large et aucune précision supplémentaire n'a été partagée. Ubisoft a, d'ailleurs, déclaré :Ainsi, il convient de prendre son mal en patience et attendre une nouvelle communication officielle de la part d'Ubisoft afin d'en savoir plus au sujet du jeu. Dans tous les cas, la sortie d'est prévue sur PC, PlayStation et Xbox.