Avatar, développé par Ubisoft, n'arrivera pas avant 2022

Plus de trois ans après l'officialisation d'un jeu majeur Avatar , en février 2017, aucune information n'a été donnée par Ubisoft. Initialement attendu pour 2020 voire début 2021,, même si Ubisoft avait rassuré en 2019 sur son développement.Lors du dernier bilan financier, qui nous a notamment informé du report de Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine , nous avons appris que le jeu Avatar ne serait finalement pas lancé avant l'année fiscale 2023, qui démarre le 1er avril 2022. Étant donné que la suite du film a été reportée à la fin de l'année 2022, il n'est pas surprenant d'apprendre que le jeu,sortira plus tard que prévu. Un lancement coordonné du jeu et du film semble être privilégié.Espérons qu'Ubisoft nous en dise plus dans les mois à venir,, qualifié à l'époque « d'expérience ultime ». Nous ne sommes pas non plus à l'abri d'un autre report si le lancement du jeu est conditionné à celui du film,