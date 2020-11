Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine sont reportés

Far Cry 6 et Rainbow Six: Quarantine reportés

Depuis quelques mois, les reports de jeux sont malheureusement beaucoup trop nombreux, la crise sanitaire n'y étant pas étrangère. Cette fois-ci, c'estLe premier était prévu pour le 18 février 2021, et le second n'avait pas encore de date de sortie. Cependant, si nous nous référons au dernier rapport financier etont été déplacés à l'année fiscale 2021-2022. Ils ne sont, de ce fait, plus attendu avant le. Le studio ne devrait pas tarder à rendre l'annonce publique.Ubisoft explique que ce report est dû au coronavirus, qui contraint les équipes à adopter le télétravail, ce qui peut ralentir le développement. Nous devrions avoir de plus amples informations très rapidement., alors que, mais aucune information n'a été dévoilée depuis, pour l'un et l'autre des jeux. Vous pouvez toutefois suivre leur actualité ici pour Far Cry 6 et ici pour Rainbow Six: Quarantine.