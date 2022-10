PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'octobre 2022

Jeux PS+ Extra & Premium, les jeux d'octobre 2022

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition (PS4 & PS5)

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée - Definitive Edition (PS4)

Assassin's Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS5)

Naurot to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin's Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin's Creed III Remastered (PS4)

Assassin's Creed Syndicate (PS4)

Hohokum (PS4)

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Limbo (PS3)

Ultra Street Fighter IV (PS3)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

Toute la liste ici : https://t.co/3FePuakkYE pic.twitter.com/M2KtvMwG6F — PlayStation France (@PlayStationFR) October 12, 2022

Comme vous le savez, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus cette année. Ainsi, le service dispose désormais de trois abonnements différents, avec des avantages divers. Celles et ceux ayant opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou bien Premium ont, notamment, accès à un catalogue de jeux, se renouvelant tous les mois.À ce sujet, PlayStation vient tout juste d'annoncerDès le 18 octobre prochain, les joueurs et les joueuses possédant un abonnement actif au PS Plus Premium ou bien Extra pourront découvrir de. Sans plus tarder, découvrez la, qui a notamment été révélée via un article sur le site PlayStation Blog :De plus, le 18 octobre également, le catalogue PS Plus Premium se verra agrémenté deRappelons que les jeux PS Plus offerts pour ce mois-ci ont été annoncés il y a plusieurs jours maintenant. Nous vous en parlions dans un article dédié