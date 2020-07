Les joueurs d'Assassin's Creed: Odyssey vont pouvoir avoir un aperçu du prochain volet grâce à une armure spéciale.

Une armure spéciale sur le thème de Valhalla

Ubisoft a décidé de déployer une nouvelle mise à jour pour, cette dernière pesant entre 3 et 4 Go selon les plateformes.Depuis ce 16 juillet,. Cette dernière semble être un clin d’œil directement adressé au prochain titre,, qui sortira le 17 novembre prochain., que nous avons pu apercevoir à travers le gameplay diffusé lors de l'qui s'est déroulé le 12 juillet dernier. En plus de son armure viking,Cependant, ce nouvel ensemble n'est toujours pas disponible, et nous ne savons pas quand les joueurs pourront l'obtenir, et si cela se fait gratuitement grâce à une quête, ou s'ils vont devoir payer via un pack spécial directement dans la boutique.Outre cette armure,chez certains joueurs depuis la mise à jour 1.5.3. Également, elle a permis la correction d'un problème lié à la sortie audio.