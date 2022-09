PS Plus octobre 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS Plus d'octobre 2022

Hot Wheels Unleashed

Injustice 2

Superhot

Comme d'habitude, le dernier mercredi du mois, PlayStation annonce la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif. Ainsi, en ce mercredi 28 septembre, la firme a dévoilé, notamment via un post sur le compte officiel Twitter de PlayStation Basé sur l'univers Hot Wheels,invite les joueurs et les joueuses à collectionner et construire des véhicules, avant de les tester sur divers circuits lors de courses.propose également un éditeur de niveaux, permettant à ceux qui le désirent de créer leur(s) propre(s) circuits. Le titre, développé par Milestone, offre un mode en ligne et un en écran scindé.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'octobre 2022.est sorti au cours de l'année 2017 sur PS4 et Xbox One. Développé par NetherRealm Studios et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment,est un jeu de combat disposant d'un roster varié de personnages, tous issus de l'univers DC Comics. Le soft propose une campagne ainsi qu'une forte dimension multijoueur (local et en ligne).sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'octobre 2022.est développé et édité par Superhot Team. Catégorisé comme un FPS,nous invite à affronter de nombreux ennemis, alors que le temps ne s'écoule pas lors de nos mouvements. Par ailleurs, nous n'avons pas accès à des items permettant de régénérer notre santé et nous ne pouvons récupérer des munitions. L'objectif principal étant donc de survivre.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois d'octobre 2022.