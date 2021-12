Assassin's Creed: Odyssey offre un week-end gratuit du 16 au 21 décembre

Assassin's Creed: Odyssey s'offre un week-end gratuit

Entamez un périple d'exploration et de rencontres à travers des forêts luxuriantes, des îles volcaniques et dans des villes débordantes de vie, au sein d'un univers modelé par les dieux et les hommes. Démontrez vos compétences de combat lors de vastes batailles entre Athènes et Sparte opposant des centaines de soldats, ou éperonnez et dispersez des flottes entières au cours de batailles navales en mer Égée.

PC Édition Standard → 11,89 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction. Édition Deluxe → 16,09 € au lieu de 79,99 €, soit 80 % de réduction. Édition Gold → 20,19 € au lieu de 99,99 €, soit 80 % de réduction. Édition Ultimate → 24,99 € au lieu de 119,99 €, soit 79 % de réduction.

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 70 €, soit 74 % de réduction. Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 84,99 €, soit 76 % de réduction. Édition Gold → 23,25 € au lieu de 99,99 €, soit 77 % de réduction. Édition Ultimate → 29,99 € au lieu de 114,99 €, soit 74 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Alors qu'Ubisoft vient de dévoiler le prochain DLC pour Assassin's Creed Valhalla , lequel sera le plus ambitieux, mais coûtera également 39,99 euros, le studio indique que Odyssey, opus sorti en 2018 et nous plongeant dans la Grèce antique pendant l’Âge d’Or d’Athènes, peut être joué gratuitement. C'est donc le moment idéal pour découvrir cet épisode si vous n'y avez toujours pas joué.sera effectivement gratuit entre le 16 et 21 décembre, et ce, sur toutes les plateformes, à savoir PC, PS4 et Xbox One. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger, pour ne pas perdre de temps.Dans cet épisode, qui est arrivé un an après Origins, et marquant le renouveau de la franchise, après plusieurs jeux décevants pour la communauté, nous sommes plongés en plein Athènes, durant l’Âge d’Or.Durant ce long week-end gratuit, vous aurez accès à tout le contenu gratuit du jeu et pourrez conserver votre progression en cas d'achat par la suite. Si vous avez été séduit par l'expérience, sachez que vous pouvez mettre la main sur Assassin's Creed: Odyssey à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant à prix réduit sur les plateformes suivantes :