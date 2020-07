Assassin's Creed: Odyssey : Kassandra devait être l'unique personnage jouable, mais Ubisoft a refusé

Selon les dernières informations, la série Assassin's Creed aurait dû mettre plus en avant les personnages féminins, mais une partie du studio a réfuté cette idée.

Among many details I learned while reporting this piece: the developers of Assassin's Creed Odyssey wanted Kassandra to be the only playable lead, but Ubisoft's marketing team and creative lead Serge Hascoët wouldn't allow it. Women don't sell, they said. https://t.co/67689QMHbr — Jason Schreier (@jasonschreier) July 21, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs semaines, Ubisoft est au cœur d'une tourmente, puisque de nombreux membres du studio auraient harcelé violemment et sexuellement certaines employées. Suite à ces révélations, plusieurs personnes ont quitté leur poste, mais les victimes espèrent bien que de plus lourdes sanctions seront prises. Dans le but de faire avancer cette enquête et soulever certains points, Jason Schreier, désormais journaliste pour Bloomberg, a publié un long article,Cependant, tout le monde n'était pas de cet avis, notamment la partie marketing, qui a posé son veto.Ainsi, nous aurions dû, selon Jason Schreier,(sorti en 2018), au lieu de jongler entre son personnage et celui d'Alexios, alors que dans Syndicate (2015), les. Finalement, dans Origins (2017), le protagoniste, Bayek,. Toutes ces idées auraient pu permettre à la franchise de se divertir, mais une partie du studio, dont l'équipe marketing et Serge Hascoët, alors directeur créatif (qui a démissionné il y a peu), a tout bonnement refusé cette idée sous prétexte que les héroïnes font moins vendre. Argument très vite balayé par Square Enix avec Lara Croft ou encore Naughty Dog avec The Last of Us, pour ne citer qu'eux.L'avenir de la franchise pourrait donc voir un personnage féminin être l'unique protagoniste, ce qui ne devrait en rien faire baisser les ventes. En attendant, nous pourrons découvrir Eivor, qui pourra être un homme ou une femme, selon le choix des joueurs, dès le 19 novembre prochain avec la sortie d' Assassin's Creed Valhalla