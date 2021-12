Assassin's Creed Valhalla : L'extension de l’Aube du Ragnarök officialisée et datée

Date de sortie du DLC l’Aube du Ragnarök

Les rumeurs sur cette nouvelle extension avaient commencé en octobre et viennent de se confirmer.a été au centre du rendez-vous donné par Ubisoft ce 13 décembre, avec un trailer et quelques détails sur ce DLC payant (et cher), qui arrivera dès le mois de mars 2022.Les joueurs d'qui dépenseront la somme de 39,99 € pour se procurer ce DLC auront la possibilité de découvrir une toute nouvelle histoire, plus axée sur le fantastique, puisque nous prendrons ici le chemin de Svartalfheim, le royaume des nains, où le géant de feu immortel Surtr a kidnappé Baldr, le fils d’Odin. Eivor y incarnera Odin qui aura pour mission de récupérer son fils, avec des pouvoirs inédits et de nombreuses possibilités dans un monde ouvert qui promet. Le tout sera disponible le 10 mars 2022 sur toutes les plateformes.L'expérience est développée par Ubisoft Sofia. Celles et ceux qui achètent leavant le 9 avril 2022 recevront un pack spécial de skins, le pack Crépuscule, comprenant le skin de corbeau Envoyé de Dellingr, le skin de monture Lynx Havardr, le pack d’équipements Crépuscule et la hache Algurnir.En parallèle, Ubisoft a annoncé qu'une mise à jour de contenu gratuite sera disponible ce 14 décembre, dans le cadre d'. Reliant deux jeux de la franchise (Valhalla et Odyssey), cette nouveauté a pour but de répondre à la problématique « Que se passe-t-il lorsque deux héros d'Assassin's Creed se rencontrent ? ». Dans Odyssey, Kassandra profitera d'une nouvelle quête nommée Those Who Are Treasured, alors que pour Valhalla, Eivor pourra participer à la mission A Fated Encounter. Cela sera disponible pour les possesseurs du jeu de base, gratuitement.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :