Assassin's Creed Mirage annonce un surprenant DLC gratuit

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2025 à 14h23
Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Assassin's Creed Mirage n'a pas dit son dernier mot et recevra, ainsi, bientôt de nouveaux contenus gratuits.
Assassin's Creed Mirage annonce un surprenant DLC gratuit
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2023, Assassin's Creed Mirage a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers vont prochainement avoir une bonne raison de retrouver Basim : Assassin's Creed Mirage va avoir le droit à un DLC, qui sera gratuit pour tous.

Un DLC prévu pour Assassin's Creed Mirage, deux ans après sa sortie

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En effet, c'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X d'Ubisoft que nous avons appris la bonne nouvelle : Assassin's Creed Mirage va bientôt accueillir un DLC gratuit. Les développeurs ont, par ailleurs, apporté quelques précisions au sujet de ce nouveau contenu additionnel pour l'opus Mirage.

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Ledit DLC d'Assassin's Creed Mirage proposera un nouveau chapitre narratif ainsi que des missions prenant place au IXème siècle, et plus précisément à AlUla. En complément, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à « des améliorations de gameplay pour le jeu de base ». Comme dit précédemment, le tout sera accessible gratuitement. Ubisoft a précisé que de plus amples détails seront bientôt partagés, alors qu'un premier visuel et une fenêtre de sortie ont déjà été partagés.

Une fenêtre de sortie pour le DLC à venir d'Assassin's Creed Mirage

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Bien que nous ne possédions pas encore de date de sortie précise, Ubisoft a indiqué que le DLC d'Assassin's Creed Mirage se rendra disponible « plus tard cette année », soit dans les mois à venir, donc. Il se peut que les développeurs décident de le proposer pour célébrer le deuxième anniversaire de l'opus Mirage, mais rien n'est sûr, à l'heure actuelle. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui ont aimé leur périple aux côtés de Basim.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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