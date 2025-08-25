Assassin's Creed Mirage annonce un surprenant DLC gratuit

Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Assassin's Creed Mirage n'a pas dit son dernier mot et recevra, ainsi, bientôt de nouveaux contenus gratuits.

Un DLC prévu pour Assassin's Creed Mirage, deux ans après sa sortie

Avis aux fans d'Assassin's Creed Mirage, voici une surprise pour vous qui sortira plus tard cette année !



📖 Nouveau chapitre narratif & missions se déroulant à AlUla au IXe siècle

🎮 Améliorations de gameplay pour le jeu de base

🎁 Et tout ça gratuitement !



+ d'infos à venir. pic.twitter.com/d8iVXrBZ5R — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) August 23, 2025

Une fenêtre de sortie pour le DLC à venir d'Assassin's Creed Mirage

Chargement du sondage... 0 votant Voter

PC Édition Standard → 15,49 € au lieu de 50 €, soit 69 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 18,89 € au lieu de 50 €, soit 62 % de réduction. Édition Deluxe → 19,99 € au lieu de 60 €, soit 67 % de réduction.



Disponible depuis le début du mois d'octobre 2023,a été plutôt apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, ces derniers vont prochainement avoir une bonne raison de retrouver Basim :En effet, c'est grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X d'Ubisoft que nous avons appris la bonne nouvelle :. Les développeurs ont, par ailleurs, apporté quelques précisions au sujet de ce nouveau contenu additionnel pour l'opus. En complément, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à « des améliorations de gameplay pour le jeu de base ». Comme dit précédemment, le tout sera accessible gratuitement. Ubisoft a précisé que de plus amples détails seront bientôt partagés, alors qu'Bien que nous ne possédions pas encore de date de sortie précise, Ubisoft a indiqué que, soit dans les mois à venir, donc. Il se peut que les développeurs décident de le proposer pour célébrer le deuxième anniversaire de l'opus, mais rien n'est sûr, à l'heure actuelle. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour toutes celles et ceux qui ont aimé leur périple aux côtés de Basim.En guise de conclusion, rappelons qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût, et ce selon plusieurs éditions, sur les plateformes suivantes :