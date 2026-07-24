Assassin's Creed Mirage Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui connaît un grand succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit Assassin's Creed Mirage ? Nous vous donnons la réponse.

Disponible depuis la fin de l'année 2023, Assassin's Creed Mirage est disponible sur diverses plateformes de jeu. Comme toujours, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités de cet opus appartenant à la licence Assassin's Creed. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed Mirage est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous en parlons dans ce qui suit.

Est-il possible de jouer à Assassin's Creed Mirage sur Steam Deck ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations dévoilées par les développeurs, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce titre Assassin's Creed : Assassin's Creed Mirage est bien et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Cette information a notamment été partagée par Ubisoft au cours du mois de juillet 2026, et ce, via une publication sur le compte Twitter/X de la licence. Cela a également été notifié sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons retrouver la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité sur Steam Deck », qui figure sur la droite.

Baghdad, everywhere. 🦅



Assassin's Creed Mirage is officially Steam Deck Verified, for a full experience of the Creed on the go ⚔️ pic.twitter.com/zvZKkQewnL — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 24, 2026

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Assassin's Creed Mirage et ainsi parcourir les aventures de Basim. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Mirage est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.