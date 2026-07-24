Assassin's Creed Mirage Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juillet 2026 à 15h51
Le Steam Deck, qui connaît un grand succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit Assassin's Creed Mirage ? Nous vous donnons la réponse.
Assassin's Creed Mirage Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis la fin de l'année 2023, Assassin's Creed Mirage est disponible sur diverses plateformes de jeu. Comme toujours, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités de cet opus appartenant à la licence Assassin's Creed. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed Mirage est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous en parlons dans ce qui suit.

Est-il possible de jouer à Assassin's Creed Mirage sur Steam Deck ? 

assassins-creed-mirage-basim-protagoniste

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce aux informations dévoilées par les développeurs, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce titre Assassin's Creed : Assassin's Creed Mirage est bien et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

Cette information a notamment été partagée par Ubisoft au cours du mois de juillet 2026, et ce, via une publication sur le compte Twitter/X de la licence. Cela a également été notifié sur la page Steam du titre, sur laquelle nous pouvons retrouver la mention « Compatible » dans l'encart « Compatibilité sur Steam Deck », qui figure sur la droite.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Assassin's Creed Mirage et ainsi parcourir les aventures de Basim. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Mirage est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.1, du 18 décembre 2025, patch notes et détails
AC Mirage 18 décembre 2025

Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.1, du 18 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Mirage, déployée le 18 décembre 2025.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2025, ça va plaire
AC Mirage 10 décembre 2025

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de décembre 2025, ça va plaire

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de décembre 2025.
Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.0, apportant l'extension Valley of Memory, patch notes et détails
AC Mirage 17 novembre 2025

Assassin's Creed Mirage : MàJ 1.1.0, apportant l'extension Valley of Memory, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.0, introduisant l'extension gratuite Valley of Memory, sur Assassin's Creed Mirage.

commentaire (0)