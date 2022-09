Assassin's Creed Mirage officialisé par Ubisoft

Ubisoft a, officiellement, annoncé Assassin's Creed Mirage

🔔 Assassin's Creed Mirage est le prochain jeu Assassin's Creed !



Nous sommes impatients de vous en dire plus le 10 septembre à l'Ubisoft Forward. pic.twitter.com/zgIsuXNOdg — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) September 1, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Cela fait déjà plusieurs mois que des informations non officielles et rumeurs concernant le projet Rift d'Ubisoft circulent sur la Toile. Récemment, le YouTubeur J0nathan avait, d'ailleurs, révélé de nombreux détails au sujet du potentiel prochain titre Assassin's Creed, soit. Jusqu'à présent, Ubisoft n'avait pas fait d'annonce officielle. C'est désormais chose révolue.En effet, il y a seulement quelques minutes, au moment où nous écrivons ces lignes, Ubisoft a rédigé un post sur son compte officiel Twitter et a alors confirmé qu'. D'ailleurs, le studio donne rendez-vous aux joueurs et aux joueuses : lors de l'Ubisoft Forward, prévu le 10 septembre prochain, de plus amples informations, à son sujet, seront dévoilées à ce moment-là.Selon les derniers leaks, la date de sortie d'Assassin's Creed Mirage serait programmée pour le printemps 2023. L'histoire se déroulerait à Bagdad dans les années 860-870, lors de la période Anarchie à Samarra, et nous devrions incarner Basim (personnage présent dans). Or, il ne s'agit là que de rumeurs, bien que Basim semble être le personnage de l'image publiée.Il est préférable d'attendre l'Ubisoft Forward de ce mois-ci pour en savoir plus au sujet d'A. Évidemment, nous serons présents et nous vous tiendrons au courant des dernières actualités concernant le prochain opus de la franchise Assassin's Creed.