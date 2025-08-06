Assassin's Creed Mirage est gratuit, mais pas pour tout le monde

Assassin's Creed Mirage est un jeu d'action-aventure développé par Ubisoft Bordeaux, sorti en octobre 2023. Incarnez Basim dans le Bagdad du IXe siècle et découvrez ses origines d'Assassin. Avec un gameplay axé sur l'infiltration, le parkour et l'assassinat discret, Mirage signe un retour aux racines de la franchise culte.