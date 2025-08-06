Assassin's Creed Mirage est gratuit, mais pas pour tout le monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 août 2025 à 11h29
Vous avez toujours voulu essayer Assassin's Creed Mirage, sorti en 2023 ? C'est le moment ou jamais, si vous répondez au critère.
Assassin's Creed Mirage est gratuit, mais pas pour tout le monde
Disponible depuis le mois d'octobre 2023, Assassin's Creed Mirage a signé une sortie notable sans être le jeu de l'année. Avec une aventure plus concise, dans la peau de Basim, que nous avions pu croiser dans Assassin's Creed: Valhalla, de nombreux joueurs ont été séduits, mais tous n'ont pas franchi le pas et ne l'ont jamais essayé. Avec sa mise à disposition gratuite pour une partie des joueurs, c'est le moment idéal de se lancer dans l'aventure, ou de la retraverser.

Assassin's Creed Mirage gratuit grâce au Game Pass

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En effet, Microsoft a récemment partagé la liste des jeux qui arriveront dans le catalogue du Game Pass en août, et en tête d'affiche nous retrouvons Assassin's Creed Mirage. Son arrivée se fera dès le 7 août et la bonne nouvelle est qu'il est disponible sur toutes les plateformes (PC, consoles et même le Cloud). Pour en profiter, il faudra être abonné à l'un des services suivants :
  • PC Game Pass
  • Game Pass Ultimate

Idéal pour se lancer dans l'aventure

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Si vous n'avez jamais découvert cet opus, qui revient à une aventure plus courte et condensée, loin de la multitude d'activités de Valhalla qui avait frustré les joueurs, c'est donc le moment idoine pour le lancer. 

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Si son arrivée est prévue pour le 7 août, nous ne savons, en revanche, pas quand il quittera le catalogue. Probablement d'ici quelques mois, ce qui vous laisse évidemment un peu de temps. Vous pourrez, ensuite, découvrir le dernier jeu en date de la licence, Assassin's Creed Shadows.

Outre Assassin's Creed Mirage, plusieurs jeux sont ajoutés, tels que Aliens: Fireteam Elite ou encore Rain World. Si vous êtes intéressé par le Game Pass mais que vous n'avez pas ou pu d'abonnement actif, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose plusieurs abonnements à moindre coût :
  • Game Pass PC
    • 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
  • Game Pass Core
    • 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
    • 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
  • Game Pass Ultimate
    • 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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