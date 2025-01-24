Assassin's Creed Infinity devient l'Animus Hub, une interface pour les jeux de la franchise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 janvier 2025 à 16h45
Le projet Assassin's Creed Infinity, qui s'appelle désormais l'Animus Hub, a, récemment, profité de plus amples informations.
Assassin's Creed Infinity devient l'Animus Hub, une interface pour les jeux de la franchise
À la fin de l'année 2022, Ubisoft avait précisé qu'Assassin's Creed Infinity n'était pas, à proprement parler, un jeu mais plutôt un hub, cherchant à réunir tous les titres de la franchise Assassin's Creed. De plus amples détails concernant ce projet, désormais connu sous le nom Animus Hub, ont été dévoilés, il y a peu de temps.

Des informations sur l'Animus Hub

Alors que le prochain opus de la licence Assassin's Creed sort dans quelques semaines, Ubisoft a décidé de lever le voile sur l'Animus Hub, en détaillant son contenu et son utilité dans un article sur le site officiel. Comme dit précédemment, l'Animus Hub, qui fera ses débuts avec Assassin's Creed Shadows, est bien une interface, via laquelle les joueurs et les joueuses pourront lancer certains titres de la licence, à savoir Mirage, Valhalla, Odyssey et Origins (si ceux-ci figurent sur l'espace de stockage ou si le disque est inséré). L'Animus Hub ne supportera pas les opus antérieurs à Assassin's Creed Origins, au lancement. 
L'Animus Hub est un point d'entrée transparent dans les derniers jeux de la franchise Assassin's Creed. Lorsque vous lancez Assassin's Creed Shadows pour la première fois, vous êtes immédiatement immergé dans un nouvel environnement Animus, le Dark Animus piraté du monde moderne d'Assassin's Creed. En naviguant dans le Hub, vous pourrez accéder à une chronologie des héros récents de la franchise, à des quêtes supplémentaires dans AC Shadows, et surtout, vous débloquerez des récompenses gratuites au fur et à mesure de votre progression.
En outre, l'Animus Hub, qui n'est donc pas un launcher, proposera des missions secondaires (pour AC Shadows, notamment) aux joueurs et aux joueuses et leur permettra de récupérer des récompenses gratuites. La communauté pourra également obtenir des « clés d'Animus », à échanger contre des items, présents dans l'onglet « Exchange », qui sera régulièrement mis à jour. D'après les informations partagées dans une vidéo dédiée, l'Animus Hub disposera de quatre onglets, au total : « Memories », « Projects », « Exchange » et « Vault ».
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Ubisoft entend bien faire évoluer l'Animus Hub à l'avenir et déclare à ce sujet : « Le Hub continuera à évoluer et à se développer avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus et de nouvelles récompenses dans les mois et les années à venir ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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