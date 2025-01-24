Assassin's Creed Infinity devient l'Animus Hub, une interface pour les jeux de la franchise

Le prochain Assassin's Creed (Rift) arriverait début 2023, Infinity serait prévu pour 2024-25

De nouvelles rumeurs sur le futur de la licence Assassin's Creed sont arrivées, nous donnant un potentiel aperçu des sorties, que ce soit pour l'expérience solo ou pour Infinity, un jeu service reliant les histoires de la licence.