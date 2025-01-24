Assassin's Creed Infinity devient l'Animus Hub, une interface pour les jeux de la franchise

Assassin's Creed : Un standalone multijoueur en développement
La franchise Assassin's Creed va avoir le droit à un standalone multijoueur, qui est développé par des vétérans ayant travaillé sur For Honor.
L'Animus Hub est un point d'entrée transparent dans les derniers jeux de la franchise Assassin's Creed. Lorsque vous lancez Assassin's Creed Shadows pour la première fois, vous êtes immédiatement immergé dans un nouvel environnement Animus, le Dark Animus piraté du monde moderne d'Assassin's Creed. En naviguant dans le Hub, vous pourrez accéder à une chronologie des héros récents de la franchise, à des quêtes supplémentaires dans AC Shadows, et surtout, vous débloquerez des récompenses gratuites au fur et à mesure de votre progression.En outre, l'Animus Hub, qui n'est donc pas un launcher, proposera des missions secondaires (pour AC Shadows, notamment) aux joueurs et aux joueuses et leur permettra de récupérer des récompenses gratuites. La communauté pourra également obtenir des « clés d'Animus », à échanger contre des items, présents dans l'onglet « Exchange », qui sera régulièrement mis à jour. D'après les informations partagées dans une vidéo dédiée, l'Animus Hub disposera de quatre onglets, au total : « Memories », « Projects », « Exchange » et « Vault ».
commentaire (0)