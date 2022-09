Assassin’s Creed Infinity : Ubisoft donne quelques informations sur son projet

Vous pouvez tout à fait acheter Codename RED, mais la première chose que vous verrez lorsque vous le démarrerez, c'est le hub Infinity qui en assure la cohérence. C'est ainsi que nous envisageons les choses aujourd'hui. Il s'agit donc toujours des mêmes jeux que nous construisions, mais ils sont reliés entre eux par le hub Infinity.

Lors de la conférence annuelle d'Ubisoft, nous avons pu en apprendre bien plus sur le futur de la licence Assassin's Creed. Valhalla va connaître un dernier DLC , alors que Mirage arrivera bel et bien en 2023, tout en contant l'histoire de Basim. À plus long terme, nous aurons le droit à trois autres jeux, « Codename RED » et « Codename Hexe » et enfin Infinity.À ce sujet, Ubisoft a décidé de se montrer un peu plus loquace, un an après son officialisation à la suite d'un leak.Dans les colonnes d' IGN , Marc-Alexis Côté, chef de projet et producteur exécutif d'Assassin's Creed, a apporté quelques précisions, pour éviter toute confusion.Pour résumer,. Infinity n'a pas pour vocation de remplacer les jeux traditionnels de la licence, et proposera des expériences multijoueur à différentes époques de la franchise. Marc-Alexis Côté prend l'exemple suivant pour illustrer Infinity :Qui plus est,, probablement en fonction du retour des joueurs. Mais cette expérience offrira « un monde de possibilités quant à ce que nous pouvons faire ». Cela reste encore un peu trouble, mais Ubisoft semble bien savoir où il va.Quoi qu'il en soit, le prochain épisode de la franchise à voir le jour sera Assassin's Creed Mirage , prévu pour 2023. Pour le reste, il faudra, a minima, attendre 2024-2025.