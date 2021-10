Assassin's Creed Infinity ne sera pas free-to-play et proposera de nombreux éléments narratifs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour recontextualiser les choses, rappelons qu'à la suite de quelques rumeurs,. À l'époque, Infinity était qualifié de jeu en tant que service, c'est-à-dire un soutien sur le long terme pour que la communauté puisse être fidélisée plus facilement, ce qui sous-entendait également une disponibilité en free-to-play. Néanmoins,Le PDG d'Ubisoft s'est effectivement exprimé lors de l'appel des résultats trimestriels (via VGC ), occasion idéale pour faire le point sur les projets en cours. Outre le fait qu'il sera payant, puisqu'il « ne sera pas free-to-play »« Ce sera un jeu très innovant, mais il aura ce que les joueurs ont déjà dans tous les jeux Assassin's Creed, tous les éléments qu'ils aiment avoir dans ces jeux dès le début. Ce sera un jeu énorme, mais avec beaucoup d'éléments qui existent déjà dans les jeux que nous avons publiés dans le passé. ».Malheureusement, pour les plus curieux,. Il ne figure d'ailleurs pas dans le calendrier des sorties prévisionnel de l'année fiscale à venir (avril 2022 - mars 2023) et pourrait ne pas arriver avant 2024.Pour patienter, nous aurons toutefois d'autres jeux, dont trois free-to-play, avec XDefiant The Division Heartland et Ghost Recon Frontline , qui seront, normalement, disponibles assez vite.