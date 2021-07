Assassin's Creed Infinity : Ubisoft travaille sur un jeu live service

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La franchiseva connaître un virage important dans les mois à venir, puisque, dans le but de « créer une plateforme en ligne massive qui évolue dans le temps ». L'information a été relayée dans un premier temps par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, avant d'être officialisée par Ubisoft même. Le studio aimerait faire une expérience comme Fortnite Apex Legends voire GTA V , pour créer une communauté en ligne, tout en proposant un contenu sur le long terme, par le biais de mises à jour régulières.Bien qu' Assassin's Creed Valhalla soit riche en contenu, permettant de passer des dizaines d'heures à découvrir l'histoire d'Eivor, et alors que de nombreuses mises à jour ont été publiées, et le seront encore,. En effet, avec les mises à jour, les joueurs d', ou quel que soit son nom, seraient transportés dans plusieurs époques et dans plusieurs lieux différents. Ubisoft a indiqué que ces changements étaient quasiment obligatoires suite à l'évolution de l'industrie vidéoludique ces dernières années.Il semblerait que ce projet soit indépendant des jeux solo, qui seront tous reliés par. Cela concorde avec les plans d'Ubisoft qui avait indiqué il y a quelques mois vouloir augmenter ses productions free-to-play . La première étape a été avec The Division Heartland , la deuxième semble être ce jeu. Nous en saurons plus très rapidement, dans les mois à venir, même si la société est toujours touchée par les accusations de harcèlement moral et sexuel, sans oublier les départs dans certaines de ses branches.