Assassin's Creed Valhalla s'achève sur un DLC (The Last Chapter) gratuit

La fin d'une époque pour Assassin's Creed

The Last Chapter fera donc office de chant du signe pour le dernier volet en date de la saga d'Ubisoft., ce qui peut laisser présager un contenu moindre que celui des extensions habituelles. Les extensions précédentes de Valhalla et des opus similaires antérieurs nous ont habitués à de nouvelles cartes à explorer avec leurs propres mécaniques et souvent une composante mythologique accrue.. Le titre est présenté comme un retour sur certains lieux connus des joueurs. Pour y retrouver des personnages rencontrés plus tôt dans l'aventure et boucler certaines intrigues débutées au préalable.n'a pour l'instant été annoncée. Tout au plus une fenêtre pour une sortie « dans quelques mois ».Un DLC qui porte bien son nom puisquelui-même semble être le dernier chapitre d'une période clé pour la saga Assassin's Creed. D'après la conférence Ubisoft Forward, où a été annoncé The Last Chapter,. Finis donc les opus à la forte empreinte RPG qui n'étaient pas sans rappeler The Witcher 3 . Un tournant, inauguré par Origins, jugé salutaire à l'époque où la saga comptait près d'une dizaine de jeux. Reprenant tous avec plus ou moins de succès la recette qui avait fait le succès des premiers opus. Il n'aura fallu que 3 épisodes pour que la recette RPG trouve ses limites, avec toutefois