Assassin's Creed Hexe : Des combats acrobatiques et le retour d'Ezio dès 2027 ?

Les rumeurs s'intensifient autour du très mystérieux Assassin's Creed Codename Hexe. Selon l'insider Tom Henderson, le titre viserait une sortie pour 2027 et proposerait une refonte totale des combats, incluant des acrobaties inédites et peut-être le retour d'une légende.
Près d'un an après la sortie plutôt réussie d'Assassin's Creed Shadows
, les regards se tournent déjà vers l'avenir de la franchise avec le projet Assassin's Creed Hexe
. Ce titre, décrit comme le plus sombre de la saga
, semble bénéficier d'une attention toute particulière chez Ubisoft Montréal. D'après les informations rapportées par le célèbre insider Tom Henderson
, le développement suivrait son cours de manière stable, malgré le départ du directeur créatif Clint Hocking. Le projet serait même devenu une destination privilégiée pour de nombreux développeurs en interne
, séduits par la qualité de la production.
Une sortie envisagée pour la fin de l'année 2027
Il va falloir s'armer de patience. Toujours selon les sources d'Insider Gaming, Assassin's Creed Hexe, qui est son nom de code, ne devrait pas voir le jour avant les fêtes de fin d'année 2027
. Ce calendrier correspondrait aux habitudes de l'éditeur français, qui privilégie souvent le mois de novembre pour ses lancements majeurs.
Si cette fenêtre de tir se confirme, une officialisation ou un premier teaser pourrait survenir dès cette année, marquant la fin du support post-lancement de Shadows.
Un système de combat réinventé avec des contortionnistes
L'aspect le plus intrigant de ces nouvelles fuites concerne le gameplay. Ubisoft aurait décidé de faire table rase du passé pour proposer une expérience radicalement différente, s'éloignant du modèle RPG en monde ouvert pour revenir à une structure plus linéaire. Pour ce faire, le studio aurait employé les grands moyens lors des sessions de capture de mouvement.
« Ils ont en fait engagé des contortionnistes pour venir faire la motion capture. Il y aura donc beaucoup d'acrobaties dans le système de combat
», explique Tom Henderson. Cette approche acrobatique et potentiellement dérangeante collerait parfaitement à l'ambiance sorcellerie et horreur promise par ce volet
. L'héroïne, Elsa, disposerait ainsi de capacités de mouvement inédites, renforçant l'identité unique de cet épisode au sein de la série
.
La rumeur folle du retour d'Ezio Auditore
C'est sans doute l'information qui fera le plus parler la communauté. Bien que le jeu se concentre sur les aspects mystiques liés à Elsa, des plans auraient existé pour inclure le légendaire Ezio Auditore da Firenze
. Ce dernier n'aurait pas un simple rôle de caméo, mais interviendrait vers la moitié du jeu pour former l'héroïne aux voies des Assassins. Si cette idée est alléchante sur le papier, elle reste à prendre avec des pincettes, le développement étant encore susceptible d'évoluer d'ici 2027
. Quoi qu'il en soit, Hexe s'annonce comme un tournant majeur pour la licence, et les premières informations officielles nous confirmeront tout cela, ou non.
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