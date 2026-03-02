Assassin's Creed Hexe : Des combats acrobatiques et le retour d'Ezio dès 2027 ?

« ChatGPT était vraiment nul » : L'ex-directeur d'Assassin's Creed Hexe balance sur l'IA

L'ancien directeur créatif d'Assassin's Creed Hexe, Clint Hocking, a récemment partagé son expérience désastreuse avec l'intelligence artificielle. En tentant d'apprendre la programmation via ChatGPT, le vétéran de l'industrie s'est heurté à un mur, illustrant les limites actuelles de ces outils technologiques au sein des grands studios de développement.