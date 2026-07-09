Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, voici quelques informations et conseils qui pourraient vous aider à faire votre choix.

Comme c'est le cas pour de nombreux autres jeux, Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose divers modes de difficulté afin que les joueurs et les joueuses puissent configurer leur expérience comme ils l'entendent. Cependant, et malgré les informations données en jeu, il peut être ardu de choisir une difficulté sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons quelques informations et conseils qui pourraient vous aiguiller et vous aider à choisir un mode de difficulté sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Quelle difficulté choisir sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Les modes de difficulté disponibles sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

En lançant une nouvelle partie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses doivent impérativement choisir leurs modes de difficulté. Ici, le remake propose des difficultés différentes, et ce, en fonction de certains aspects du gameplay. De ce fait, la communauté peut très bien rendre les combats navals difficiles et opter pour une difficulté moindre en ce qui concerne les activités, par exemple.

Avec ce panel large de modes liés à la difficulté, chacun peut configurer sa partie comme il le désire. Mais, sans plus tarder, voici les niveaux de difficulté disponibles sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, avec leur description :

Difficulté des combats : Histoire → « Les ennemis constituent une menace faible. Ils infligent des dégâts réduits et vous laissent plus de temps pour réagir ». Normale → « Une expérience équilibrée qui correspond à celle de l'AC: Black Flag original ». Difficile → « Les ennemis sont plus agressifs et dangereux, ce qui nécessite une bonne maîtrise des armes, un bon équipement et de bons réflexes ».

: Difficulté de discrétion : Facile → « Le niveau de détection ennemie est plus faible et votre niveau de recherche progresse moins vite ». Normale → « Une reproduction fidèle du niveau de détection de l'Assassin's Creed: Black Flag original ». Difficile → « Les ennemis sont vigilants et vous détectent plus vite, même d'en haut. Patience et concentration sont de mise ».

: Difficulté des combats navals : Facile → « Le Jackdaw est plus résistant et les navires ennemis sont moins précis ». Normale → « Une expérience navale équilibrée qui reflète la difficulté des combats navals du jeu original ». Difficile → « Les ennemis sont précis et agressifs. Vous devrez être fin stratège et améliorer votre navire pour les vaincre ».

: Difficulté des activités : Facile → « Le harponnage et les tirs parfaits sont plus faciles, les requins sont moins dangereux et l'oxygène s'épuise moins rapidement sous l'eau ». Normale → « Respecte le niveau de difficulté des activités du jeu original ». Difficile → « Le harponnage demande plus de précision, les attaques de requins sont plus dangereuses et votre oxygène s'épuise plus vite ».

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Quelle difficulté sélectionner sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme vous vous en doutez, si vous recherchez une expérience de jeu plus tranquille sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, la difficulté Histoire/Facile est à sélectionner. En revanche, si vous désirez jouer dans la même difficulté que le jeu original, Normal est l'option à choisir. Celles et ceux qui souhaitent avoir un vrai challenge durant leur périple aux Caraïbes aux côtés d'Edward Kenway devraient choisir Difficile pour toutes les catégories listées.

Cependant, grâce à cette variété de modes attenants à des éléments de gameplay, vous pouvez tout à fait opter pour Normal en ce qui concerne la difficulté des combats navals, et Difficile pour les activités, par exemple. Libre à vous de choisir en fonction des mécaniques qui vous semblent plus ardues à maîtriser ou trop faciles à appréhender. Si, après plusieurs heures, vous vous rendez compte que vous avez un peu de mal avec les batailles navales, n'hésitez pas à baisser la difficulté. Dans notre cas, nous avons joué en difficulté Normale et l'expérience était plutôt équilibrée, bien que certains combats contre des navires se soient soldés de justesse sur une victoire, en raison d'un manque d'améliorations du Jackdaw.

Soulignons, d'ailleurs, qu'aucun trophée/succès d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est lié à la difficulté. Cela devrait rendre votre quête du 100 % un tantinet plus aisée. De plus, vous pouvez tout à fait changer de difficulté en cours de partie, afin de faciliter ou rendre plus difficile certains aspects de ce remake.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est à retrouver sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.