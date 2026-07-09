Durée de vie Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Combien d'heures pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2026 à 10h13
Retrouvez des informations concernant la durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Durée de vie Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Combien d'heures pour le terminer ?

Sorti au début du mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est développé par Ubisoft, était plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent tout naturellement quelle est la durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir.

Durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur ce remake, afin d'obtenir le 100 % par exemple, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. De plus, le choix du mode de difficulté peut avoir un impact sur le temps de jeu nécessaire pour voir l'écran des crédits défiler.

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Combien d'heures pour terminer Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

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Néanmoins, grâce à notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur ce remake. Pour que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe ou encore décrocher le 100 %/Platine du titre.

  • Terminer l'histoire d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced → Environ 30 heures.
  • Terminer l'histoire d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced → Environ 45-50 heures.
  • Terminer Assassin's Creed: Black Flag Resynced à 100 % → Plus de 60 heures.

La durée de vie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est donc relativement correcte. Soulignons, d'ailleurs, que le contenu inédit de ce remake demanderait environ 6 heures de jeu, selon l'estimation donnée par les développeurs. D'ailleurs, si vous vous questionnez à propos des trophées et succès du jeu, sachez que nous vous dévoilons la liste complète dans un guide dédié.

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Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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