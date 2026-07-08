Assassin's Creed: Black Flag Resynced Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juillet 2026 à 14h14
Le Steam Deck, qui connaît un véritable succès depuis son lancement, est souvent utilisé par la communauté, mais peut-il faire tourner comme il se doit Assassin's Creed: Black Flag Resynced ? Nous vous partageons la réponse.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Disponible depuis le mois de juillet 2026 sur consoles et PC, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est le remake d'Assassin's Creed: Black Flag, sorti en 2013. Comme toujours, la communauté se pose naturellement plusieurs questions à propos des possibilités de ce nouveau titre appartenant à la franchise Assassin's Creed. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous en parlons dans ce qui suit.

Est-il possible de jouer à Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur Steam Deck ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce aux informations dévoilées par les développeurs avant le lancement du titre, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce nouveau jeu Assassin's Creed : Assassin's Creed: Black Flag Resynced est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck.

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Ubisoft avait, notamment, partagé cette information sur le compte Twitter/X de la franchise, au début du mois de juillet 2026.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck de Valve pour jouer à Assassin's Creed: Black Flag Resynced et parcourir les aventures d'Edward Kenway. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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