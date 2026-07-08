Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 juillet 2026 à 11h21
Plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il dans le Game Pass ?

Développé et édité par Ubisoft, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est, comme vous le savez probablement déjà, le remake de l'opus Black Flag, sorti en 2013. De nombreux joueurs et joueuses, notamment celles et ceux qui apprécient particulièrement la franchise ou ce titre, comptent se plonger dans ce remake pour retrouver Edward Kenway. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le remake est présent ou non dans le Game Pass et désirent, dès lors, savoir s'il est impératif de passer par la case achat ou si un abonnement au service de Microsoft est suffisant.

Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced dans le Game Pass.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il dans le Game Pass ?

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À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas prévu qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced entre dans le catalogue du Game Pass. En effet, via les dernières communications officielles, Ubisoft et XBOX n'ont pas annoncé son intégration dans ledit service, à ce jour.

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Cependant, il y a des chances qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, soit tous les mois. De plus, plusieurs titres d'Ubisoft ont été ou sont encore dans le Game Pass, à l'image, par exemple, d'Assassin's Creed Valhalla. De ce fait, il se peut qu'Ubisoft décide de faire de même avec Assassin's Creed: Black Flag Resynced à l'avenir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous mettrons cet article à jour.

Miniature vidéo

En attendant, si vous désirez à tout prix vous plonger dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez nécessairement acheter le titre, que vous soyez sur PS5, Xbox Series ou bien sur PC. À ce sujet, remarquons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC ainsi que des réductions sur des cartes PlayStation Store :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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