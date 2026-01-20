Arknights: Endfield : Heure de sortie en France et prétéléchargement

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Heure de sortie d'Arknights: Endfield en France

Arknights: Endfield Pre-Download Now Available



Dear Endministrator,

Arknights: Endfield pre-download is now available! You can download and install the game and its resources in advance. Due to the large download size, we recommend downloading over a stable Wi-Fi connection.… pic.twitter.com/swtuQzCVdY — Arknights: Endfield (@AKEndfield) January 20, 2026

Prétéléchargement d'Arknights: Endfield en France

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C'est à la fin du mois de janvier 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons, afin que vous soyez prêt pour son lancement.Comme vous le savez probablement déjà,arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Grâce à de récentes informations partagées par le studio de développement en charge du titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos deAinsi, selon les détails dévoilés par les développeurs,. Remarquons, tout de même, que la page PS Store du titre indique, quant à elle, 2h du matin, le même jour. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrirtrès tôt dans la nuit/la matinée du 22 janvier 2026.Et si vous désirez être prêt pour le Jour J, sachez qu'sur PS5, PC (via le launcher officiel et l'Epic Games Store), Android et iOS. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, et surtout toutes celles et ceux qui souhaitent parcourir Talos-II dès que possible.Rendez-vous donc le 22 janvier 2026 pour découvrir. Date à laquelle le titre d'Hypergryph et de Gryphline se rendra disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Rappelons, à ce propos, qu'est free-to-play, soit gratuit.