Arknights: Endfield : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Arknights: Endfield en France, sur PC, consoles et mobile.
C'est à la fin du mois de janvier 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Arknights: Endfield
, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie d'Arknights: Endfield en France
, afin que vous soyez prêt pour son lancement.
Heure de sortie d'Arknights: Endfield en France
Comme vous le savez probablement déjà, Arknights: Endfield
arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Grâce à de récentes informations partagées par le studio de développement en charge du titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement d'Arknights: Endfield
.
Ainsi, selon les détails dévoilés par les développeurs, l'heure de sortie d'Arknights: Endfield est fixée à 4h (heure française), le 22 janvier 2026
. Remarquons, tout de même, que la page PS Store du titre indique, quant à elle, 2h du matin, le même jour. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir Arknights: Endfield
très tôt dans la nuit/la matinée du 22 janvier 2026.
Prétéléchargement d'Arknights: Endfield en France
Et si vous désirez être prêt pour le Jour J, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Arknights: Endfield
sur PS5, PC (via le launcher officiel et l'Epic Games Store), Android et iOS. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, et surtout toutes celles et ceux qui souhaitent parcourir Talos-II dès que possible.
Rendez-vous donc le 22 janvier 2026 pour découvrir Arknights: Endfield
. Date à laquelle le titre d'Hypergryph et de Gryphline se rendra disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Rappelons, à ce propos, qu'Arknights: Endfield
est free-to-play, soit gratuit.
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