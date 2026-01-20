Arknights: Endfield : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 11h28
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Arknights: Endfield en France, sur PC, consoles et mobile.
Arknights: Endfield : Heure de sortie en France et prétéléchargement
C'est à la fin du mois de janvier 2026 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Arknights: Endfield, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté l'attendent avec impatience. Si vous en faites partie, sachez que nous vous indiquons l'heure de sortie d'Arknights: Endfield en France, afin que vous soyez prêt pour son lancement.

Heure de sortie d'Arknights: Endfield en France

arknights-endfield-personnage
Comme vous le savez probablement déjà, Arknights: Endfield arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Grâce à de récentes informations partagées par le studio de développement en charge du titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement d'Arknights: Endfield.

Ainsi, selon les détails dévoilés par les développeurs, l'heure de sortie d'Arknights: Endfield est fixée à 4h (heure française), le 22 janvier 2026. Remarquons, tout de même, que la page PS Store du titre indique, quant à elle, 2h du matin, le même jour. Dans tous les cas, et comme vous l'aurez compris, il sera possible de découvrir Arknights: Endfield très tôt dans la nuit/la matinée du 22 janvier 2026.


Prétéléchargement d'Arknights: Endfield en France

arknights-endfield-personnages
Et si vous désirez être prêt pour le Jour J, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Arknights: Endfield sur PS5, PC (via le launcher officiel et l'Epic Games Store), Android et iOS. Cette nouvelle devrait ravir les joueurs et les joueuses qui ont une petite connexion internet, et surtout toutes celles et ceux qui souhaitent parcourir Talos-II dès que possible.

À lire également

Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile

Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile

Rendez-vous donc le 22 janvier 2026 pour découvrir Arknights: Endfield. Date à laquelle le titre d'Hypergryph et de Gryphline se rendra disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, PC et appareils iOS/Android. Rappelons, à ce propos, qu'Arknights: Endfield est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)
Arknights: Endfield 30 juillet 2026

Arknights: Endfield Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Arknights: Endfield, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Arknights: Endfield annonce une mise à jour majeure pour ses 6 mois avec une surprise de taille
Arknights: Endfield 13 juillet 2026

Arknights: Endfield annonce une mise à jour majeure pour ses 6 mois avec une surprise de taille

L'été sera chargé dans Arknights: Endfield. Le titre de GRYPHLINE compte occuper les joueurs avec une mise à jour festive qui vient étoffer l'histoire principale et ajoute de nouvelles zones à explorer.
Arknights: Endfield : Carte (map) interactive
Arknights: Endfield 27 janvier 2026

Arknights: Endfield : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Arknights: Endfield peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

commentaire (0)