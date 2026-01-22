La communauté se demande si Arknights: Endfield bénéficiera d'une version Xbox Series à l'avenir ou non.

Arknights: Endfield sortira t-il sur Xbox Series ?

Développé par Hypergryph et édité par Gryphline,est sorti sur PS5, PC et appareils iOS/Android à la fin du mois de janvier 2026. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors,, dans un futur plus ou moins proche.Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Au moment où nous écrivons ces lignes,, notamment via les différentes communications officielles, trailers et sur le site officiel (où le logo de Xbox ne figure pas, à l'heure actuelle). De ce fait, et comme vous l'aurez compris, le titre n'est actuellement pas disponible sur la dernière console de Microsoft. Si vous désirez y jouer tout de suite, il va falloir vous tourner vers d'autres plateformes, à savoir PS5, PC ou bien appareils iOS/Android.Pour autant,. Par le passé, plusieurs jeux du même genre, soit de type gacha, ont bénéficié d'un tel portage, et ce, des mois après leur lancement initial (Genshin Impact, Zenless Zone Zero, et bien d'autres pourraient figurer dans cette liste d'exemples).Nul doute qu'Hypergryph et Gryphline partageront des informations à ce sujet, si un tel projet est bel et bien en préparation. Toutefois, rien n'est sûr. Or, si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.Rappelons, en guise de conclusion, qu', qui est sorti le 22 janvier 2026, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC ainsi que sur appareils iOS/Android. Le titre d'Hypergryph et de Gryphline est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.