Arknights: Endfield annonce une mise à jour majeure pour ses 6 mois avec une surprise de taille

L'été sera chargé dans Arknights: Endfield. Le titre de GRYPHLINE compte occuper les joueurs avec une mise à jour festive qui vient étoffer l'histoire principale et ajoute de nouvelles zones à explorer.

Le 22 juillet 2026 sera une date importante pour Arknights: Endfield. En effet, à cette date, cela fera 6 mois que le dernier-né de GRYPHLINE est disponible sur PC, PS5 et supports mobiles. Pour célébrer cet anniversaire, une mise à jour spéciale est prévue. Baptisée « Retour », celle-ci sera accessible à partir du 16 juillet prochain et elle devrait combler les amateurs d'exploration.

La plus grande extension de carte ajoutée depuis le lancement d'Arknights: Endfield

Le premier point notable de cette mise à jour est l'ajout de 2 nouvelles zones : le col de Yinglung et la zone d'exclusion de Wuling Nord. La première est une porte d'entrée vers le territoire scellé, tandis que la seconde est présentée comme une « terre désolée rongée par le fléau ». Si peu de précisions ont été ajoutées, la zone d'exclusion semble être sous une menace constante et les Opérateurs devront rester aux aguets.

Pour faciliter l'exploration et les combats dans ces nouvelles zones, la mise à jour « Retour » introduira une nouvelle catégorie d'équipement offrant des outils d'exploration plus pratiques. En combat, vous pourrez compter sur le soutien d'Arcane et Liino, deux nouveaux Opérateurs disponibles avec cette version. Comme toujours, vous pourrez tenter de les recruter et les ajouter à votre équipe si la chance est avec vous.

L'histoire continue et de nombreuses nouvelles activités vous attendent

Comme toujours, de nouveaux éléments d'histoire vont être ajoutés. Il est précisé que les joueurs reviennent dix ans après que la « Very Large Rift » a dévasté la région. Mais l'évolution du Nexus de Xiranite a rendu le confinement possible, permettant aux joueurs de retourner sur place pour aider les populations à retrouver leur foyer.

Pour offrir les meilleures performances possibles, le DLSS 4.5 et le FSR 3 seront pris en charge au déploiement de « Retour ». Enfin, un mode de combat avec des objectifs saisonniers fera ses débuts avec cette mise à jour. Il proposera aux joueurs de relever toutes sortes de défis : affrontements en duo d'Opérateurs, défis d'exploration chronométrés…

Tous ces éléments et plus encore vous attendent dès le 16 juillet 2026 dans la mise à jour des 6 mois d'Arknights: Endfield. Rappelons que le titre est jouable gratuitement sur PC, PlayStation 5 et supports mobiles iOS et Android.