Arknights: Endfield Codes (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Arknights: Endfield, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

Codes d'échange Arknights: Endfield

Codes actifs Arknights: Endfield

Récompenses Codes actifs Récompenses ZAU2SYXHWX5L4ZH Récompenses ENDFIELDGIFT Récompenses ENDFIELD4PC Récompenses RETURNOFALL 1 500 orobéryl, 6 000 crédits T, 30 archives de combat de base et d'autres récompenses ALLFIELD 150 orobéryl, 10,000 crédits T, et d'autres récompenses ENDFIELDGIFT

Codes expirés Arknights: Endfield

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Comment activer un code d'échange dans Arknights: Endfield ?





Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus, principalement de quoi améliorer son personnage ou de la monnaie, ce qui vous servira fortement durant votre aventure. Cependant, parfois, Hypergryph, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.Ces codes sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Contrairement à certains jeux où lesdoivent être entrés sur un site internet,vous permet de le faire directement en jeu. S'il ne faut pas obligatoirement avoir terminé le tutoriel, qui prend une trentaine de minutes environ, il faudra en revanche l'avoir terminé pour profiter desPour entrer un, il vous suffit d'ouvrir les paramètres. Ensuite, il vous suffit de vous rendre dans la partie « Plateforme » (en forme de tête), puis « Code d'échange ». Vous pourrez entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus dans le cadre « Saisir le code d'activation ». Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Confirmer » pour valider le tout et recevoir votre récompense.Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.