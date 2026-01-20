Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 10h51
Retrouvez les configurations PC et mobile minimale ainsi que recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Arknights: Endfield.
Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile
Comme vous le savez probablement déjà, Arknights: Endfield, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes, notamment sur PC, PS5 et appareils iOS/Android.

D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Arknights: Endfield, que ce soit sur PC comme sur mobile.

Configurations PC Arknights: Endfield

arknights-endfield-personnage
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Arknights: Endfield, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive sur PC mais aussi d'avoir au moins 50 Go d'espace disque disponible. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Arknights: Endfield ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 Bits  Windows 10 ou 11 64 Bits  
Processeur Intel Core i5-9400F ou équivalent  Intel Core i7-10700K ou équivalent ou supérieur 
Mémoire 16 Go  16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent  NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent ou supérieur 
DirectX Version 11.1 ou supérieure  Version 11.1 ou supérieure  
Stockage requis 50 Go ou plus - SSD recommandé 50 Go ou plus - SSD recommandé


Configurations mobile pour Arknights: Endfield

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Les développeurs ont également partagé des précisions concernant les configurations requises pour toutes celles et ceux qui souhaitent jouer à Arknights: Endfield sur mobile.

Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils Android

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation  Android 10.0 ou HarmonyOS 2.0.0 Android 11.0 ou HarmonyOS 4.0.0 
Processeur  Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 9000S ou équivalent Snapdragon 8+ Gen1, Dimensity 9000, Kirin 9000S ou équivalent ou supérieur 
Mémoire 6 Go  8 Go
Stockage requis 25 Go ou plus  25 Go ou plus

Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils iOS

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures
Appareils  iPhone XS, ou iPad avec puce A12 ou ultérieure iPhone 13 Pro, ou iPad avec puce A15 ou ultérieure
Mémoire 4 Go  6 Go
Stockage requis 25 Go ou plus  25 Go ou plus

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Arknights: Endfield arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et appareils iOS/Android. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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