Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile

Retrouvez les configurations PC et mobile minimale ainsi que recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Arknights: Endfield.

Configurations PC Arknights: Endfield

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 ou 11 64 Bits Windows 10 ou 11 64 Bits Processeur Intel Core i5-9400F ou équivalent Intel Core i7-10700K ou équivalent ou supérieur Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent ou supérieur DirectX Version 11.1 ou supérieure Version 11.1 ou supérieure Stockage requis 50 Go ou plus - SSD recommandé 50 Go ou plus - SSD recommandé



Configurations mobile pour Arknights: Endfield

Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils Android

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Android 10.0 ou HarmonyOS 2.0.0 Android 11.0 ou HarmonyOS 4.0.0 Processeur Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 9000S ou équivalent Snapdragon 8+ Gen1, Dimensity 9000, Kirin 9000S ou équivalent ou supérieur Mémoire 6 Go 8 Go Stockage requis 25 Go ou plus 25 Go ou plus

Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils iOS

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures Appareils iPhone XS, ou iPad avec puce A12 ou ultérieure iPhone 13 Pro, ou iPad avec puce A15 ou ultérieure Mémoire 4 Go 6 Go Stockage requis 25 Go ou plus 25 Go ou plus

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes, notamment sur PC, PS5 et appareils iOS/Android.D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive sur PC mais aussi d'avoir au moins 50 Go d'espace disque disponible. Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Les développeurs ont également partagéRappelons, en guise de conclusion, qu'arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et appareils iOS/Android. Le titre est free-to-play, soit gratuit.