Arknights: Endfield : Les configurations PC et mobile

Retrouvez les configurations PC et mobile minimale ainsi que recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Arknights: Endfield.
Comme vous le savez probablement déjà, Arknights: Endfield
, qui est développé par Hypergryph et édité par Gryphline, arrive à la fin du mois de janvier 2026 sur diverses plateformes, notamment sur PC, PS5 et appareils iOS/Android.
D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Arknights: Endfield, que ce soit sur PC comme sur mobile.
Configurations PC Arknights: Endfield
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Arknights: Endfield
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive sur PC mais aussi d'avoir au moins 50 Go d'espace disque disponible. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Arknights: Endfield
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC
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|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 ou 11 64 Bits
|Windows 10 ou 11 64 Bits
|Processeur
|Intel Core i5-9400F ou équivalent
|Intel Core i7-10700K ou équivalent ou supérieur
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060 ou équivalent
|NVIDIA GeForce RTX 2060 ou équivalent ou supérieur
|DirectX
|Version 11.1 ou supérieure
|Version 11.1 ou supérieure
|Stockage requis
|50 Go ou plus - SSD recommandé
|50 Go ou plus - SSD recommandé
Configurations mobile pour Arknights: Endfield
Les développeurs ont également partagé des précisions concernant les configurations requises pour toutes celles et ceux qui souhaitent jouer à Arknights: Endfield sur mobile
.
Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils Android
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|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
| Android 10.0 ou HarmonyOS 2.0.0
|Android 11.0 ou HarmonyOS 4.0.0
|Processeur
| Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 9000S ou équivalent
|Snapdragon 8+ Gen1, Dimensity 9000, Kirin 9000S ou équivalent ou supérieur
|Mémoire
|6 Go
|8 Go
|Stockage requis
|25 Go ou plus
|25 Go ou plus
Les détails des configurations minimale et recommandée pour appareils iOS
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|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures
|iOS 15.0, IPadOS 15.0 ou versions ultérieures
|Appareils
| iPhone XS, ou iPad avec puce A12 ou ultérieure
|iPhone 13 Pro, ou iPad avec puce A15 ou ultérieure
|Mémoire
|4 Go
|6 Go
|Stockage requis
|25 Go ou plus
|25 Go ou plus
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Arknights: Endfield
arrive le 22 janvier 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS5 et appareils iOS/Android. Le titre est free-to-play, soit gratuit.
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