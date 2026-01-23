Arknights: Endfield est-il sur Steam ?

Vous vous demandez si Arknights: Endfield est jouable sur Steam ? Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Arknights: Endfield est-il disponible sur Steam ?

Où acheter et télécharger le jeu sur PC ?

L'Epic Games Store → Le concurrent direct de Steam accueille le jeu sur son catalogue.

Le concurrent direct de Steam accueille le jeu sur son catalogue. Le Windows App Store → Une option simple pour les utilisateurs de Windows 10 et 11.

Une option simple pour les utilisateurs de Windows 10 et 11. Le site officiel → Il est également possible de télécharger le launcher propriétaire directement depuis le site de l'éditeur.

Quel est le prix d'Arknights: Endfield ?







Pour la grande majorité des joueurs PC, Steam est le point de passage obligatoire. La plateforme de Valve centralise presque tout le catalogue mondial, mais certains titres majeurs choisissent parfois des chemins de traverse. C'est le cas d', le nouvel action-RPG qui était ultra-attendu de Gryphline, sorti le 22 janvier. Si vous espériez l'ajouter à votre bibliothèque Steam aux côtés de vos autres succès, la réponse risque de vous surprendre.Pour couper court,au moment de son lancement. Si vous effectuez une recherche sur le magasin de Valve, vous ne trouverez aucune page officielle, ni même de trace de la licence. Tout au plus, vous pourriez tomber sur des projets de fans sans aucun lien avec le titre officiel. Gryphline semble suivre une stratégie d'exclusivité ou de distribution directe, une pratique de plus en plus courante pour les titres majeurs de ce genre.Il n'est cependant pas exclu qu'une version Steam arrive dans plusieurs mois ou années, mais pour l'instant, les joueurs PC doivent se tourner vers d'autres horizons. Plusieurs autre free-to-play de ce type ont finalement débarqué sur Steam après leur lancement, pour attirer encore plus de joueurs, que ce soit Genshin Impact, Tower of Fantasy ou encore Wuthering Waves.Puisque Steam est hors course, comment se procurer le titre ? Pour les utilisateurs Windows, deux options principales s'offrent à vous pour installer le lanceur officiel :Le processus est extrêmement simple. Il faut se rendre sur l'une de ces boutiques, cliquer sur « Obtenir », téléchargez le client et lancez l'installation. Une fois ces étapes franchies, vous serez prêt à explorer la planète Talos-II.La bonne nouvelle pour votre portefeuille est qu'. Vous pouvez donc le télécharger et y jouer sans dépenser le moindre centime. Cependant, une certaine confusion peut régner, notamment sur les boutiques consoles comme celle de la PS5. Si le jeu de base est gratuit, il existe des éditions spéciales ou des packs de démarrage payants (généralement aux alentours de 9,99 €). Ces packs ne sont pas obligatoires mais offrent un coup de pouce non négligeable.Attention toutefois, si l'accès est gratuit,. Si le jeu est généreux au départ, la tentation de dépenser pour obtenir vos personnages favoris peut rapidement transformer ce titre gratuit en un investissement coûteux. Gérez votre budget avec prudence pour ne pas dépenser plus que de raison.