Une info clé sur les Expéditions d'ARC Raiders change totalement la donne

Embark Studios vient de lever le voile sur une interrogation majeure des joueurs d'ARC Raiders concernant les Expéditions. Si l'on sait désormais que l'argent compte pour les points de compétence, le flou persiste sur les montants exacts nécessaires, laissant la communauté dans l'expectative.
Depuis le lancement d'ARC Raiders
, une question brûlante anime les débats au sein de la communauté : est-il réellement judicieux de compléter le projet d'Expédition, très coûteux en ressources, simplement pour réinitialiser la progression de son Raider ?
La promesse d'un nouveau départ, boosté par un espace de stockage accru et des points de compétence supplémentaires, est alléchante. Cependant, le calcul de ces récompenses, lié à la valeur totale de votre réserve au moment du reset, restait jusqu'ici une énigme totale.
L'argent compte enfin dans l'équation
Le problème majeur résidait dans l'opacité des mécaniques. Ni les développeurs d'Embark Studios, ni les astuces en jeu ne précisaient si les pièces accumulées étaient prises en compte dans le calcul de la valeur totale, ou si seul le butin physique stocké importait. C'est finalement au détour d'une conversation sur Discord qu'une réponse officielle est tombée. À la question d'un utilisateur demandant s'il fallait thésauriser les objets ou s'il était sûr de les vendre, Lily, Community Manager vérifiée, a répondu :
Yep ! Les points de compétence sont récompensés sur la base de la réserve + le portefeuille au moment du départ.
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Cette confirmation change radicalement la stratégie des joueurs
community on Reddit
. Fini le casse-tête de l'optimisation de l'inventaire où chaque case devait être rentabilisée au maximum. Avec cette information, les joueurs peuvent désormais vendre leur butin en toute sérénité pour faire gonfler leur compte en banque virtuel
, sachant que cette liquidité contribuera directement à l'obtention des précieux points de compétence lors de la réinitialisation.
Des chiffres toujours aux abonnés absents
Si cette clarification est une excellente nouvelle, elle ne résout pas tout. Une inconnue de taille subsiste, combien faut-il exactement amasser pour atteindre le seuil maximal de points de compétence ?
Sur ce point, Embark reste muet. Lorsqu'un autre utilisateur a demandé des chiffres précis à la Community Manager, la réponse a été sans appel : « Pas de chiffres pour le moment
», bien qu'elle précise que les points de compétence et les bonus d'espace de stockage seront permanents.
Cette absence de données concrètes alimente une théorie crédible. Le studio n'est peut-être pas encore prêt à arrêter de valeurs définitives. Il est fort probable qu'Embark analyse actuellement les données des joueurs en temps réel pour ajuster la courbe de progression et faire en sorte que l'Expédition soit la plus juste possible pour tout le monde. En attendant, les joueurs naviguent à vue.
La prudence reste de mise
Face à cette incertitude mathématique, la communauté réagit avec un mélange de soulagement et de frustration. Comme le souligne un utilisateur sur Reddit
, il serait préférable d'avoir « des chiffres concrets plutôt qu'un message ambigu
». Pour l'heure, se lancer dans une Expédition et accepter de perdre sa progression actuelle reste un pari risqué. Tant que les seuils de richesse nécessaires pour justifier un tel sacrifice ne seront pas connus, de nombreux vétérans préféreront sans doute garder leur équipement plutôt que de repartir de zéro pour une poignée de bonus potentiels.
Dans tous les cas, nous en saurons plus d'ici quelques jours, étant donné que la première Expédition arrive à la mi-décembre. Et même si vous n'avez pas spécialement envie de la lancer, vous pouvez toujours compléter quelques étapes, pour vider votre inventaire.
commentaire (1)
je pense qu'ils vont revoir certaines choses après la premiere expeditions en ajustant le système pour qu'il convienne au plus de joueurs, peut être en permettant de choisir avant ce qu'on veut