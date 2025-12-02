Un joueur d'ARC Raiders refuse de tirer et ouvre un stand de fruits en pleine zone de guerre

Dans l'univers impitoyable des extraction shooters, la loi du plus fort règne souvent en maître. Pourtant, au milieu du chaos d'ARC Raiders, un joueur a décidé de déposer les armes pour devenir marchand de fruits, offrant une leçon d'humanité et de créativité inattendue.
L'extraction shooter d'Embark Studios, ARC Raiders
, se veut original notamment avec sa communauté qui ne cesse de nous étonner. Après le joueur de flûte ou les serveurs avec des joueurs qui se regroupent dans un but commun, voici qu'un utilisateur, connu sous le pseudonyme de GrumbleGrits a récemment fait encore mieux, en s'inventant un rôle totalement inédit dans cette Italie post-apocalyptique : celui de vendeur de fruits
.
Une vocation pacifiste en terre hostile
L'utilisateur Reddit GrumbleGrits a partagé son expérience singulière, montrant comment il a troqué son arsenal contre des denrées périssables et inoffensives
. Au lieu de traquer ses semblables pour leur voler leur butin, ou abattre les ARCs, il s'installe dans un kiosque à journaux abandonné pour y proposer ses marchandises. Cette approche subversive brise la monotonie du cycle « entrer, piller, sortir » et démontre que les espaces vides du gameplay peuvent être comblés par la créativité des joueurs. Pourquoi ne pas envisager la paix dans un jeu qui permet tout autant de ne pas tirer que de commettre un meurtre virtuel ?
Welcome to the fruit shop :)
byu/GrumbleGrits inArcRaiders
Bien qu'il refuse de s'attribuer tout le mérite, soulignant que d'autres joueurs organisent également des échanges via les réseaux sociaux, sa démarche in-game reste un travail de longue haleine
. Il explique sa méthode de gestion des stocks :
J'essaie toujours d'avoir un stock différent à chaque fois. Parfois, j'apporte autant de plantes récoltables que possible, en me concentrant généralement sur les matériaux nécessaires pour entraîner Coquillard.
Le commerce au péril de sa vie
Ces fruits et plantes sont cruciaux pour faire monter de niveau le coq du joueur, nommé Coquillard et qui est une référence à un véritable coq appartenant à l'un des développeurs. Dans la violence excessive d'ARC Raiders
, conserver ces ressources jusqu'à l'extraction est un défi majeur. GrumbleGrits doit d'ailleurs affronter cet environnement hostile avant même de pouvoir ouvrir sa boutique.
Ce n'est pas toujours tout rose. Arriver à l'endroit choisi pour ma vitrine, nettoyer la zone des machines ARC et survivre aux pillards agressifs en chemin peut être vraiment difficile et se termine parfois en tragédie. Une fois que j'atteins l'endroit et que je suis installé, j'ai généralement peu de problèmes d'attaques par d'autres pillards.
C'est ici que réside la beauté de ce gameplay émergent : s'aventurer non pas pour garder le butin, mais avec l'intention explicite de le partager
, tout en sécurisant une zone de commerce au milieu du chaos.
Heureusement pour la communauté, des joueurs comme GrumbleGrits savent non seulement où chercher pour mettre la main sur ces ressources demandées, mais sont aussi disposés à redistribuer ces richesses, transformant un champ de bataille en un lieu d'échange inattendu.
Quoi qu'il en soit, ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme notre tier list des meilleures armes, mais aussi tout savoir du bunker caché. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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