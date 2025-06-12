Tencent intéressé pour racheter l'éditeur d'ARC Raiders

Par le passé, Tencent a fait l'acquisition d'acteurs majeurs du jeu vidéo comme Riot Games ainsi que certaines franchises appartenant à Ubisoft. Mais des journalistes révèlent que la firme souhaiterait ajouter à sa liste l'éditeur du jeu ARC Raiders.
Une rumeur est en train de secouer l'industrie et pourrait avoir un impact considérable sur l'avenir d'une entreprise majeure. En effet, le média Bloomberg
a révélé que Tencent envisageait de faire une nouvelle acquisition
. Mais si l'entreprise a déjà prouvé sa détermination par le passé, ce nouvel achat pourrait représenter un pari risqué.
Tencent et Nexon : des partenaires ayant collaboré ensemble bien avant l'annonce d'ARC Raiders
En effet, les journalistes rapportent que l'entreprise (qui a créé Arena of Valor, qui détient 40 % des parts d'Epic Games ainsi que Riot Games) se serait rapprochée de la famille du fondateur de Nexon, Kim Jung-ju. Les deux parties discuteraient actuellement du potentiel rachat de Nexon
, avec qui Tencent a déjà collaboré autrefois.
Tencent a aidé l'éditeur à proposer plusieurs de ses titres sur le marché chinois, notamment THE FINALS
, The First Berserker: Khazan ainsi que, prochainement, ARC Raiders
qui a été dévoilé pendant le Summer Game Fest 2025. D'après les informations recueillies par les journalistes de Bloomberg, Tencent avait déjà évoqué l'idée de racheter Nexon il y a plusieurs années.
Cependant, les échanges n'ont pas abouti et aujourd'hui, Tencent envisagerait sérieusement de racheter entièrement Nexon, et non des parts.
Une division jeux vidéo plus importante que jamais si l'offre se concrétise
Pour l'heure, les deux entreprises ont uniquement entamé les discussions. Aucune offre n'a été proposée et il n'est pas garanti que les échanges mènent à une transaction. Cependant, pour les raisons évoquées plus haut, le partenariat est plus qu'envisageable. D'ailleurs, Tencent n'hésiterait pas à dépenser beaucoup d'argent dans cette opération, certains experts évoquant un rachat à plus de 15 milliards de dollars. Néanmoins, une question demeure : est-ce que Nexon va accepter cette offre conséquente ? Affaire à suivre…
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