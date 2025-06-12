Tencent intéressé pour racheter l'éditeur d'ARC Raiders

Par le passé, Tencent a fait l'acquisition d'acteurs majeurs du jeu vidéo comme Riot Games ainsi que certaines franchises appartenant à Ubisoft. Mais des journalistes révèlent que la firme souhaiterait ajouter à sa liste l'éditeur du jeu ARC Raiders.

Tencent et Nexon : des partenaires ayant collaboré ensemble bien avant l'annonce d'ARC Raiders

Une division jeux vidéo plus importante que jamais si l'offre se concrétise

Pour l'heure, les deux entreprises ont uniquement entamé les discussions. Aucune offre n'a été proposée et il n'est pas garanti que les échanges mènent à une transaction. Cependant, pour les raisons évoquées plus haut, le partenariat est plus qu'envisageable. D'ailleurs, Tencent n'hésiterait pas à dépenser beaucoup d'argent dans cette opération, certains experts évoquant un rachat à plus de 15 milliards de dollars. Néanmoins, une question demeure : est-ce que Nexon va accepter cette offre conséquente ? Affaire à suivre…