ARC Raiders : Quand se termine la deuxième Expédition ?

La première Expédition est maintenant passée, et la deuxième est en préparation. Les joueurs auront quelques semaines pour récolter les ressources. Retour sur la date de départ et ce que nous savons.
La deuxième expédition d'ARC Raiders vient d'être lancée, tout du moins les étapes qui demandent de réunir des items pour pouvoir s'inscrire. Mais une question revient avec insistance : quand se termine exactement la deuxième expédition d'ARC Raiders ?
Grâce à un compte à rebours visible en jeu, la réponse est plus ou moins connue.
Quand se termine la deuxième expédition d'ARC Raiders ?
La fenêtre de fin de la deuxième expédition d'ARC Raiders
est confirmée par le compte à rebours intégré au jeu. Selon ce timer, la prochaine fenêtre d'expédition débutera à partir du 22 février
, ce qui signifie que vous avez normalement jusqu'à cette date pour débuter le projet et récolter toutes les ressources demandées.
Une fois le 22 février atteint, si rien ne change et qu'il n'y a pas de retard, les joueurs auront une semaine pour s'inscrire et obtenir l'argent nécessaire
. Pour la première, il fallait obtenir 5 millions de pièces, mais il est possible qu'Embark Studios revoie ce point pour la deuxième.
Que se passe-t-il a la fin de la deuxième expédition ?
Une fois la deuxième expédition terminée et le Project complété, le joueur repart pratiquement de zéro. Cela implique le retour au niveau 1, une réserve vidée et la perte de tous les éléments liés au gameplay, à moins que, là encore, les développeurs appliquent des changements en fonction du retour des joueurs, qui n'ont pas apprécié de perdre tous leurs établis.
En contrepartie, ils obtiennent des points de compétences, une réserve plus grande, un boost d'XP et des cosmétiques exclusifs. Si de nombreux joueurs ont participé à la première Expédition, qui s'est conclue le 22 décembre, il est fort probable que la deuxième soit bien moins populaire au sein de la communauté
, qui pourrait ne pas y trouver son compte. Cela demande énormément de farm, et reste donc assez couteux en temps.
Dans tous les cas, vous avez deux mois pour réfléchir et vois préparer si vous souhaitez faire cette deuxième Expédition dans ARC Raiders.
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