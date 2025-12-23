ARC Raiders : Quand se termine la deuxième Expédition ?

La première Expédition est maintenant passée, et la deuxième est en préparation. Les joueurs auront quelques semaines pour récolter les ressources. Retour sur la date de départ et ce que nous savons.

Quand se termine la deuxième expédition d'ARC Raiders ?

Que se passe-t-il a la fin de la deuxième expédition ?











Chargement du sondage... 0 votant Voter

La deuxième expédition d'ARC Raiders vient d'être lancée, tout du moins les étapes qui demandent de réunir des items pour pouvoir s'inscrire. Mais une question revient avec insistance :Grâce à un compte à rebours visible en jeu, la réponse est plus ou moins connue.est confirmée par le compte à rebours intégré au jeu. Selon ce timer, la prochaine fenêtre d'expédition débutera à partir, ce qui signifie que vous avez normalement jusqu'à cette date pour débuter le projet et récolter toutes les ressources demandées.Une fois le 22 février atteint, si rien ne change et qu'il n'y a pas de retard,. Pour la première, il fallait obtenir 5 millions de pièces, mais il est possible qu'Embark Studios revoie ce point pour la deuxième.Une fois la deuxième expédition terminée et le Project complété, le joueur repart pratiquement de zéro. Cela implique le retour au niveau 1, une réserve vidée et la perte de tous les éléments liés au gameplay, à moins que, là encore, les développeurs appliquent des changements en fonction du retour des joueurs, qui n'ont pas apprécié de perdre tous leurs établis.En contrepartie, ils obtiennent des points de compétences, une réserve plus grande, un boost d'XP et des cosmétiques exclusifs. Si de nombreux joueurs ont participé à la première Expédition, qui s'est conclue le 22 décembre,, qui pourrait ne pas y trouver son compte. Cela demande énormément de farm, et reste donc assez couteux en temps.Dans tous les cas, vous avez deux mois pour réfléchir et vois préparer si vous souhaitez faire cette