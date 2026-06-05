ARC Raiders est jouable sur une console de Nintendo, mais pas la Switch 2

Alors qu'aucune sortie sur Nintendo Switch 2 n'est prévue pour ARC Raiders, un passionné a réussi l'exploit de faire tourner le jeu de tir sur une console de la marque japonaise. Une prouesse technique rendue possible par le streaming, illustrant une fois de plus la créativité débordante de la communauté.

ARC Raiders, développé par Embark Studios, qui teste actuellement un mode axé PvE sur le territoire chinois, continue de faire parler de lui. Si le titre n'est pas disponible sur Nintendo Switch 2, pour le plus grand malheur de certains, les joueurs ne manquent pas de créativité. C'est ainsi que nous avons découvert, grâce à l'imagination d'un utilisateur de Reddit, que ARC Raiders était « jouable » sur... Nintendo 3DS XL.

Un exploit technique sur une console vieille de quatorze ans

La franchise d'action n'est actuellement pas disponible sur la future Nintendo Switch 2, et absolument rien n'indique que les développeurs prévoient un portage la nouvelle console du géant japonais. Pourtant, sur Reddit, un utilisateur très créatif connu sous le pseudonyme de YeezysKanye2020 a partagé des images stupéfiantes montrant ARC Raiders en plein fonctionnement sur une Nintendo 3DS XL, une machine sortie il y a plus d'une décennie.

Il y a cependant une subtilité technique de taille derrière cette prouesse visuelle. Le titre ne tourne absolument pas de manière native sur la célèbre console portable à double écran, bien évidemment. L'utilisateur s'est en réalité appuyé sur une application tierce très populaire baptisée Moonlight. Ce logiciel performant permet de diffuser en direct des jeux depuis un ordinateur personnel vers une multitude d'autres appareils connectés. Dans ce cas précis, le jeu tourne en arrière-plan par un puissant PC de bureau équipé d'une carte graphique de toute dernière génération, une RTX 5070, puis l'image était envoyée directement sur les petits écrans de la machine de Nintendo.

Des contrôles complexes et un matériel lourdement modifié

Si la fluidité de l'image et le taux d'images par seconde ne posent aucun problème majeur grâce à la puissance brute de l'ordinateur source, l'ergonomie globale reste le principal obstacle pour profiter d'un jeu d'extraction aussi exigeant et nerveux. L'utilisateur a d'ailleurs tenu à préciser ce point crucial dans ses retours d'expérience partagés sur la plateforme communautaire.

Le taux de rafraîchissement n'est vraiment pas le problème central ici, mais les commandes tactiles capricieuses et les tout petits boutons rendent la survie et la visée particulièrement difficiles.

Pour contourner cette limitation physique évidente et rendre son expérience de jeu un peu plus confortable, le joueur a réussi l'exploit de synchroniser une manette Steam Controller avec son installation complexe. Une solution ingénieuse qui éloigne un peu plus l'expérience du concept initial de console portable, mais qui démontre une maîtrise technique véritablement impressionnante de la part de ce joueur, bien qu'il faille, hélas, une 3DS XL piratée pour aller au bout de l'opération.











Quoi qu'il en soit, cela montre que la communauté sait se montrer ingénieuse et que n'importe quel jeu ou presque peut se retrouver sur un support.

Le titre est, pour rappel, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :