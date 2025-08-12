ARC Raiders : Pas de nouveau test avant la sortie, les joueurs devront patienter

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2025 à 11h25
Après un lancement marketing ambitieux qui avait d'ailleurs permis aux joueurs de découvrir le jeu via un test massif, permettant un engouement important, Embark Studios adopte une communication plus sobre pour préparer la sortie d'ARC Raiders le 30 octobre.
ARC Raiders : Pas de nouveau test avant la sortie, les joueurs devront patienter
Alors que le shooter d'extraction post-apocalyptique arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series en plein cœur d'une période chargée, fin octobre marquée notamment par la sortie de Battlefield 6 et juste avant celle de Call of Duty: Black Ops 7, les développeurs ont fait le choix de maintenir ce calendrier, et de ne pas proposer d'autres tests grand public pour ARC Raiders. Embark Studios fait néanmoins preuve de transparence dans sa communication, et semble avoir confiance dans son projet.

Priorité à la finition du jeu

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Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, l'équipe a partagé sa feuille de route jusqu'à la sortie. Les développeurs se concentrent actuellement sur le polish, c'est-à-dire les dernières corrections pour faire en sorte que la sortie se passe du mieux possible, avec un minimum de problèmes. Les équipes appliquent également des modifications en fonction des retours faits lors du playtest de ce printemps, qui avait attiré les joueurs
Malheureusement, alors que tout le monde attendait une bêta cet été après l'annonce de la date de sortie, pour cet automne, aucun autre test ouvert au public n'aura lieu. La prochaine fois que nous pourrons jouer à ARC Raiders, ce sera lors de son lancement. Embark préfère consacrer les prochaines semaines à l'optimisation plutôt qu'à recueillir un nouveau cycle de retours nécessitant des modifications importantes.

Pas de présence à la gamescom

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Les joueurs espérant en voir plus lors de la gamescom 2025 seront déçus : le studio a confirmé qu'ARC Raiders ne fera pas le déplacement à l'événement, prévu entre les 20 et 24 août. Une décision qui s'inscrit dans une volonté de « garder les attentes réalistes » après les malentendus du passé.

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Un précédent marketing houleux

En mai dernier, un playtest avait suscité un engouement fort, certains joueurs, mal guidés par une chasse aux indices organisée par le studio, ayant cru deviner la date de sortie. La confusion avait entraîné des réactions négatives, allant jusqu'au review bombing de THE FINALS, un autre jeu d'Embark, à cause de la déception de devoir attendre plus longtemps.

Depuis, le studio a présenté ses excuses et adopté une stratégie de communication plus mesurée, préférant se concentrer sur la qualité du produit final.

Rendez-vous donc le 30 octobre prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series pour découvrir ARC Raiders.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Merci (invité) Le 12/08/2025 à 11:39

Très bien, qu'ils se concentrent sur le polish pour la sortie et qu'on profite d'un bon jeu