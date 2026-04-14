ARC Raiders : MàJ 1.24.0 du 14 avril 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 avril 2026 à 11h46
Retrouvez toutes les informations concernant la mise à jour 1.24.0, publiée le 14 avril 2026, d'ARC Raiders.
ARC Raiders : MàJ 1.24.0 du 14 avril 2026, patch notes et détails
Depuis la sortie d'ARC Raiders, Embark Studios peaufine son shooter d'extraction par le biais de mises à jour, apportant du contenu ou bien corrigeant divers problèmes. Ainsi, le studio de développement a déployé un nouveau patch, soit le 1.24.0, sur ARC Raiders. Cette nouvelle mise à jour n'introduit pas de nouveautés mais corrige plusieurs soucis rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.24.0, disponible depuis le 14 avril 2026, d'ARC Raiders.

Patch notes de la mise à jour 1.24.0 d'ARC Raiders

  • Correction de plusieurs problèmes pouvant entraîner des plantages.
  • Correction d'un problème où l'ensemble « Vanguard » provoquait une déformation des modèles des autres joueurs.
  • Correction d'un problème pouvant rendre les voix des joueurs et de l'ARC plus faibles que prévu lorsqu'il n'y a pas de ligne de vue sur Stella Montis.
  • Correction d'un problème provoquant un flou visuel lorsque AMD FSR Frame Generation était activé.
  • Correction d'un cas particulier où des tyroliennes pouvaient être placées sur des objets transportables situés au bord d'une corniche et où le joueur se trouvait en dessous de la corniche.
  • Correction d'un problème où les objets à maintenir enfoncés pour les utiliser (tels que les bandages) pouvaient s'activer automatiquement si un changement rapide d'emplacement était interrompu par une pression sur la touche de tir.
  • Les joueurs qui ont contribué au projet Weather Monitor Station mais qui n'ont pas pu le terminer à temps sont invités à consulter leur boîte de réception en jeu dans les prochains jours. Nous vous rappelons également que le projet High-Gain Antenna expirera avant la mise à jour Riven Tides.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'ARC Raiders, qui est sorti le 30 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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TLF (invité) Le 14/04/2026 à 11:58

Des MAJ chaque jour plus inutiles les unes que les autres vivement que GTA VI écrase Embark ce jeu devient puant c'est pas pour rien la perte de joueurs considérable quan don écoute pas les demandes des joueurs on s'écrase et c'est bien fait pour ce studio de m