ARC Raiders : MàJ 1.24.0 du 14 avril 2026, patch notes et détails

ARC Raiders : Patch 1.36.0, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 7 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.36.0.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'ARC Raiders, qui est sorti le 30 octobre 2025, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Patch notes de la mise à jour 1.24.0 d'ARC Raiders
- Correction de plusieurs problèmes pouvant entraîner des plantages.
- Correction d'un problème où l'ensemble « Vanguard » provoquait une déformation des modèles des autres joueurs.
- Correction d'un problème pouvant rendre les voix des joueurs et de l'ARC plus faibles que prévu lorsqu'il n'y a pas de ligne de vue sur Stella Montis.
- Correction d'un problème provoquant un flou visuel lorsque AMD FSR Frame Generation était activé.
- Correction d'un cas particulier où des tyroliennes pouvaient être placées sur des objets transportables situés au bord d'une corniche et où le joueur se trouvait en dessous de la corniche.
- Correction d'un problème où les objets à maintenir enfoncés pour les utiliser (tels que les bandages) pouvaient s'activer automatiquement si un changement rapide d'emplacement était interrompu par une pression sur la touche de tir.
- Les joueurs qui ont contribué au projet Weather Monitor Station mais qui n'ont pas pu le terminer à temps sont invités à consulter leur boîte de réception en jeu dans les prochains jours. Nous vous rappelons également que le projet High-Gain Antenna expirera avant la mise à jour Riven Tides.
commentaire (1)
Des MAJ chaque jour plus inutiles les unes que les autres vivement que GTA VI écrase Embark ce jeu devient puant c'est pas pour rien la perte de joueurs considérable quan don écoute pas les demandes des joueurs on s'écrase et c'est bien fait pour ce studio de m