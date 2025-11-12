ARC Raiders annonce la date de sortie de sa nouvelle carte, et c'est tout proche

Embark Studios dévoile Stella Montis, une nouvelle carte gelée à débloquer collectivement via un événement communautaire. Une première pour ARC Raiders, qui s'enrichit aussi de nouvelles armes, ennemis et styles de jeu.
Embark s'apprête à lancer la première grande mise à jour d'ARC Raiders
depuis sa sortie, il y a moins de deux semaines. Baptisée North Line, cette extension majeure introduira la mystérieuse région de Stella Montis
, mais les joueurs devront d'abord la débloquer ensemble à travers un événement communautaire mondial
baptisé Breaking New Ground.
Un événement collectif pour débloquer une nouvelle carte
Inspirée du modèle d'Helldivers 2
, la nouvelle mission communautaire demande aux joueurs ayant « battu quelques rounds
» de s'unir pour aider Speranza à reconstruire les tunnels menant à Stella Montis
. Ce projet collaboratif, disponible dès le 13 novembre 2025, se déroulera en plusieurs phases et reposera sur la participation de l'ensemble des raiders.
Chaque contribution offrira des Merits, une monnaie servant à progresser vers la phase suivante. Embark précise que la vitesse de déblocage de Stella Montis dépendra directement des efforts collectifs
. Une fois les objectifs atteints, la carte sera accessible à tous, accompagnée de nouvelles quêtes, d'ennemis inédits et d'un suivi d'événement temporaire récompensant la participation.
Stella Montis, un nouveau territoire glacial et mystérieux
Embark décrit Stella Montis comme une zone « froide, stérile et imprégnée de mystère
» (via PC Gamer
), parsemée de structures abandonnées presque intactes.
La nouvelle carte Stella Montis invite les Raiders à explorer des installations restées étonnamment préservées comparées aux ruines du Rust Belt. Froides, stériles et chargées de secrets, elles témoignent de ce que l'humanité a laissé derrière elle dans sa quête des étoiles.
Les joueurs pourront y découvrir de nouvelles quêtes dédiées et surtout deux nouveaux ennemis mécaniques,
la Matriarch
, un ARC colossal « qui fait passer la Queen pour sympathique
», et le Shredder
, exclusif à Stella Montis, conçu pour les combats rapprochés.
Des nouveautés pour varier les affrontements
Outre ces menaces inédites, la mise à jour introduit plusieurs outils supplémentaires :
- Une nouvelle arme; le Energy Burst Battle Rifle.
- Trois mines à usage rapide; Impulse Mine, Timed Mine et Gas Jump Mine.
- Deux nouveaux styles de jeu, Lone Wolf (pensé pour le solo) et Trailblazer.
Ces ajouts devraient diversifier les approches en combat, notamment grâce aux pièges et à la flexibilité de l'arsenal. Si Embark n'a pas encore précisé le fonctionnement exact des playstyles, leur intégration semble liée à une évolution des compétences ou à un système de réputation interne.
La mise à jour North Line sera déployée le 13 novembre 2025 à 10h30 (heure française)
sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si la communauté se mobilise rapidement, Stella Montis pourrait être ouverte dès les premières heures du lancement
.
commentaire (1)
C'est vraiment la drogue ce jeu j'adore trop