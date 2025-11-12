ARC Raiders annonce la date de sortie de sa nouvelle carte, et c'est tout proche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2025 à 16h08
Embark Studios dévoile Stella Montis, une nouvelle carte gelée à débloquer collectivement via un événement communautaire. Une première pour ARC Raiders, qui s'enrichit aussi de nouvelles armes, ennemis et styles de jeu.
ARC Raiders annonce la date de sortie de sa nouvelle carte, et c'est tout proche
Embark s'apprête à lancer la première grande mise à jour d'ARC Raiders depuis sa sortie, il y a moins de deux semaines. Baptisée North Line, cette extension majeure introduira la mystérieuse région de Stella Montis, mais les joueurs devront d'abord la débloquer ensemble à travers un événement communautaire mondial baptisé Breaking New Ground.

Un événement collectif pour débloquer une nouvelle carte

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Inspirée du modèle d'Helldivers 2, la nouvelle mission communautaire demande aux joueurs ayant « battu quelques rounds » de s'unir pour aider Speranza à reconstruire les tunnels menant à Stella Montis. Ce projet collaboratif, disponible dès le 13 novembre 2025, se déroulera en plusieurs phases et reposera sur la participation de l'ensemble des raiders.

Chaque contribution offrira des Merits, une monnaie servant à progresser vers la phase suivante. Embark précise que la vitesse de déblocage de Stella Montis dépendra directement des efforts collectifs. Une fois les objectifs atteints, la carte sera accessible à tous, accompagnée de nouvelles quêtes, d'ennemis inédits et d'un suivi d'événement temporaire récompensant la participation.

Stella Montis, un nouveau territoire glacial et mystérieux

Embark décrit Stella Montis comme une zone « froide, stérile et imprégnée de mystère » (via PC Gamer), parsemée de structures abandonnées presque intactes.
La nouvelle carte Stella Montis invite les Raiders à explorer des installations restées étonnamment préservées comparées aux ruines du Rust Belt. Froides, stériles et chargées de secrets, elles témoignent de ce que l'humanité a laissé derrière elle dans sa quête des étoiles.
Les joueurs pourront y découvrir de nouvelles quêtes dédiées et surtout deux nouveaux ennemis mécaniques, la Matriarch, un ARC colossal « qui fait passer la Queen pour sympathique », et le Shredder, exclusif à Stella Montis, conçu pour les combats rapprochés.

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Des nouveautés pour varier les affrontements

Outre ces menaces inédites, la mise à jour introduit plusieurs outils supplémentaires :
  • Une nouvelle arme; le Energy Burst Battle Rifle.
  • Trois mines à usage rapide; Impulse Mine, Timed Mine et Gas Jump Mine.
  • Deux nouveaux styles de jeu, Lone Wolf (pensé pour le solo) et Trailblazer.
Ces ajouts devraient diversifier les approches en combat, notamment grâce aux pièges et à la flexibilité de l'arsenal. Si Embark n'a pas encore précisé le fonctionnement exact des playstyles, leur intégration semble liée à une évolution des compétences ou à un système de réputation interne.

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La mise à jour North Line sera déployée le 13 novembre 2025 à 10h30 (heure française) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si la communauté se mobilise rapidement, Stella Montis pourrait être ouverte dès les premières heures du lancement.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Jijou (invité) Le 12/11/2025 à 16:59

C'est vraiment la drogue ce jeu j'adore trop