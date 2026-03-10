ARC Raiders : MàJ 1.19.0 du 10 mars, les détails

Les développeurs d'ARC Raiders ont été dépassés par le nombre de joueurs, et leur exigence

Face à l'appétit insatiable des joueurs, les créateurs d'ARC Raiders admettent avoir été pris de court. Incapable de suivre la cadence infernale des géants du jeu service, le studio Embark mise désormais sur la qualité avec sa prochaine mise à jour majeure pour reconquérir sa communauté.