ARC Raiders : MàJ 1.19.0 du 10 mars, les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 mars 2026 à 11h34
Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders ce 10 mars, corrigeant certains problèmes.
ARC Raiders : MàJ 1.19.0 du 10 mars, les détails
Le rythme de mises à jour ne faiblit pas pour ARC Raiders, avec un nouveau patch correctif ce 10 mars. Plusieurs problèmes ont été résolus, tout comme un exploit. La boutique se met également à jour avec une nouvelle tenue. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 10 mars d'ARC Raiders ci-dessous.

Patch 1.19.0 d'ARC Raiders

Nouveaux cosmétiques

  • Ensemble de tenue Devotee.
  • Deux nouvelles coiffures.

Corrections

  • Correction d'un problème où la valeur de vente s'affichait incorrectement dans l'inventaire lors de la sélection de mods attachés.
  • Correction d'un problème où le même objet pouvait apparaître plusieurs fois dans la fenêtre contextuelle de vente et de recyclage.
  • Correction d'un problème où le solde de Pièces du joueur pouvait s'afficher incorrectement après la vente d'objets avec durabilité.
  • Correction d'un problème où appuyer sur Tab lors de l'utilisation du Mousqueton permettait aux joueurs de le placer dans la poche sécurisée.
  • Correction d'un problème où les joueurs et ARC pouvaient rester bloqués dans une porte de l'Auditorium sur Stella Montis.
  • Correction d'un problème où deux invites d'interaction apparaissaient pour le Comet.
  • Correction d'un exploit lié à la tyrolienne sur Portail Bleu.
  • Correction d'un problème où certaines étendues d'eau n'étaient pas gelées sur Champ de bataille du barrage pendant la condition de carte Cold Snap.
  • Correction d'un problème où les éclairs de la tempête électromagnétique apparaissaient trop fréquemment.
En attendant, retrouvez nos guides sur le brûleur de luciole et le Projet Système de surveillance météorologique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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