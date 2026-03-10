ARC Raiders : MàJ 1.19.0 du 10 mars, les détails

Embark Studios vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders ce 10 mars, corrigeant certains problèmes.
Le rythme de mises à jour ne faiblit pas pour ARC Raiders
, avec un nouveau patch correctif ce 10 mars. Plusieurs problèmes ont été résolus, tout comme un exploit. La boutique se met également à jour avec une nouvelle tenue. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour du 10 mars d'ARC Raiders
ci-dessous.
Patch 1.19.0 d'ARC Raiders
Nouveaux cosmétiques
- Ensemble de tenue Devotee.
- Deux nouvelles coiffures.
Corrections
- Correction d'un problème où la valeur de vente s'affichait incorrectement dans l'inventaire lors de la sélection de mods attachés.
- Correction d'un problème où le même objet pouvait apparaître plusieurs fois dans la fenêtre contextuelle de vente et de recyclage.
- Correction d'un problème où le solde de Pièces du joueur pouvait s'afficher incorrectement après la vente d'objets avec durabilité.
- Correction d'un problème où appuyer sur Tab lors de l'utilisation du Mousqueton permettait aux joueurs de le placer dans la poche sécurisée.
- Correction d'un problème où les joueurs et ARC pouvaient rester bloqués dans une porte de l'Auditorium sur Stella Montis.
- Correction d'un problème où deux invites d'interaction apparaissaient pour le Comet.
- Correction d'un exploit lié à la tyrolienne sur Portail Bleu.
- Correction d'un problème où certaines étendues d'eau n'étaient pas gelées sur Champ de bataille du barrage pendant la condition de carte Cold Snap.
- Correction d'un problème où les éclairs de la tempête électromagnétique apparaissaient trop fréquemment.
En attendant, retrouvez nos guides sur le brûleur de luciole
et le Projet Système de surveillance météorologique
.
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