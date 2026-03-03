ARC Raiders : MàJ 1.18.0 du 3 mars, les détails et le patch notes

ARC Raiders : Patch 1.45.0 du 8 septembre, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 8 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.45.0.
En attendant, retrouvez nos guides sur le brûleur de luciole et le Projet Système de surveillance météorologique.
Patch notes 3 mars ARC Raiders
- Correction d'un exploit permettant aux joueurs de placer des armes dans une poche sécurisée sans module.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs de placer le mousqueton dans une poche sécurisée pendant son utilisation.
- Légère réduction du taux d'obtention des plans rares et augmentation du taux d'obtention des matériaux de haut niveau dans les caches de Première Vague sous la condition de carte Ouragan.
- Note des développeurs : La principale raison de ce changement est que les caches de Première Vague distribuaient beaucoup de plans, surtout compte tenu de l'efficacité des joueurs pour les localiser et les piller. Pour rééquilibrer cela, nous augmentons les taux d'obtention des matériaux de niveau supérieur à l'intérieur des caches. Ainsi, même si vous verrez peut-être un peu moins de plans au total, vous obtiendrez de meilleurs matériaux en échange. Les caches resteront un moyen fiable de trouver des plans, mais plus au point de pouvoir repartir systématiquement de chaque session avec 3 à 5 d'entre eux.
- Ajout d'un correctif très rapide pour la Zone d'Accès Contrôlé du Barrage.
- Correction d'un problème où certains ARC provoquaient occasionnellement des baisses de performances.
- Correction d'un problème empêchant l'achèvement de l'étape finale de la quête « Worth Your Salt » si quelqu'un d'autre l'avait déjà complétée dans le même raid.
- Correction d'un problème rare provoquant un crash lors de la navigation vers le menu Proximité des Joueurs.
commentaire (0)