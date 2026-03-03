ARC Raiders : MàJ 1.18.0 du 3 mars, les détails et le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 mars 2026 à 11h51
Nouvelle mise à jour pour ARC Raiders ce 3 mars, qui permet de corriger quelques soucis, tout en apportant des ajustements. Vous pouvez découvrir le patch notes de la version 1.18.0 dans notre article.
ARC Raiders : MàJ 1.18.0 du 3 mars, les détails et le patch notes
Un semaine après une mise à jour majeure, ARC Raiders accueille un nouvelle mise à jour, bien moins importante cette fois. Celle-ci ne comporte que des corrections de problèmes, et des ajustements, sans ajouter du contenu. La mise à jour 1.18.0 d'ARC Raiders est disponible ce 3 mars sur toutes les plateformes donc, et le patch notes en Français est à retrouver ci-dessous.

Patch notes 3 mars ARC Raiders

  • Correction d'un exploit permettant aux joueurs de placer des armes dans une poche sécurisée sans module.
  • Correction d'un problème permettant aux joueurs de placer le mousqueton dans une poche sécurisée pendant son utilisation.
  • Légère réduction du taux d'obtention des plans rares et augmentation du taux d'obtention des matériaux de haut niveau dans les caches de Première Vague sous la condition de carte Ouragan.
    • Note des développeurs : La principale raison de ce changement est que les caches de Première Vague distribuaient beaucoup de plans, surtout compte tenu de l'efficacité des joueurs pour les localiser et les piller. Pour rééquilibrer cela, nous augmentons les taux d'obtention des matériaux de niveau supérieur à l'intérieur des caches. Ainsi, même si vous verrez peut-être un peu moins de plans au total, vous obtiendrez de meilleurs matériaux en échange. Les caches resteront un moyen fiable de trouver des plans, mais plus au point de pouvoir repartir systématiquement de chaque session avec 3 à 5 d'entre eux.
  • Ajout d'un correctif très rapide pour la Zone d'Accès Contrôlé du Barrage.
  • Correction d'un problème où certains ARC provoquaient occasionnellement des baisses de performances.
  • Correction d'un problème empêchant l'achèvement de l'étape finale de la quête « Worth Your Salt » si quelqu'un d'autre l'avait déjà complétée dans le même raid.
  • Correction d'un problème rare provoquant un crash lors de la navigation vers le menu Proximité des Joueurs.
En attendant, retrouvez nos guides sur le brûleur de luciole et le Projet Système de surveillance météorologique.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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