ARC Raiders : Les secrets du matchmaking enfin dévoilés par Embark Studios

Embark Studios lève enfin le voile sur le mystérieux système d'association de ARC Raiders. Face aux nombreuses théories de la communauté, les développeurs ont détaillé le fonctionnement de leur algorithme basé sur l'agressivité et démenti plusieurs mythes tenaces tout en annonçant des ajustements majeurs.

Depuis le lancement d'ARC Raiders, en octobre dernier, les joueurs débattent ardemment des moyens de manipuler l'algorithme pour obtenir des parties pacifiques. Embark Studios a décidé de prendre la parole pour clarifier la situation. Le studio a publié une analyse détaillée confirmant que le comportement en jeu influence bel et bien les adversaires rencontrés, tout en réfutant l'existence de serveurs purement coopératifs.

Un système basé sur l'agressivité, mais tout en nuances

Le concept de justice est au cœur du matchmaking de ARC Raiders. L'algorithme cherche d'abord à regrouper des escouades de taille équivalente, puis analyse le style de jeu. Les développeurs insistent sur un point crucial, il ne s'agit pas d'un système binaire opposant les joueurs amicaux à ceux qui tirent à vue.

Selon Embark, la majorité des survivants se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Le système tente de vous placer avec des personnes proches de votre niveau d'agressivité sur cette échelle continue. Toutefois, pour éviter que les parties ne deviennent prévisibles, il y aura toujours une marge d'incertitude. Vos actions ont un impact graduel, et une seule partie agressive ne va pas soudainement bouleverser votre profil.

Deux changements majeurs pour plus d'équité

À l'écoute des retours de la communauté, le studio a récemment modifié son approche sur deux aspects fondamentaux du comportement.



Premièrement, se défendre n'est plus considéré comme un acte hostile. Auparavant, riposter face à un assaillant augmentait votre niveau d'agressivité virtuel, pénalisant ainsi les joueurs prudents. Désormais, l'algorithme fait la différence entre initier un combat et simplement protéger sa vie.











Deuxièmement, les parties à très faible activité auront moins de poids dans votre historique. Si vous apparaissez sur la carte pour vous rendre immédiatement, cela ne faussera plus l'estimation globale de votre style de jeu.

La fin des légendes urbaines

Le studio a également profité de cette communication pour détruire neuf mythes tenaces qui circulaient sur les forums, notamment sur les actions qui peuvent impacter le matchmaking :

Il n'existe pas que deux types lobbys (un amical et un autre gressif).

Un tir ou une élimination ne vous place pas immédiatement dans des lobbys « axées sur le PvP ».

Il n'existe pas de serveurs « exclusivement PvE » où les autres Raiders ne vous attaqueraient jamais.

Vos commentaires de fin de manche n'ont aucune incidence sur le matchmaking.

Votre équipement n'a aucune incidence sur le matchmaking.

Les correctifs et les mises à jour ne réinitialisent pas votre profil de matchmaking.

Piller les joueurs mis hors de combat n'a aucune incidence sur votre matchmaking.

Nous ne basons pas le matchmaking uniquement sur le chef d'escouade.

Activer ou désactiver le cross-play n'a aucune incidence sur le niveau de coopération / PvP de la manche.

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Malgré cette transparence inédite, une partie de la communauté reste dubitative face aux déclarations du studio concernant la progressivité de l'algorithme.

Je ne les crois pas du tout. J'ai littéralement tué deux personnes pour me défendre ce week-end et ma partie suivante a été un véritable enfer.

Cette réaction d'un joueur illustre bien la difficulté pour Embark Studios de convaincre totalement ses utilisateurs. Si les règles sont désormais claires sur le papier, la perception de l'équité sur le terrain reste une affaire très personnelle. Dans tous les cas, le studio s'est montré une nouvelle fois transparent et permet à la communauté de mieux comprendre ARC Raiders.

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