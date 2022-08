ARC Raiders, le jeu de tir coopératif, est reporté à 2023

An update from the team: pic.twitter.com/0J3imUtZP4 — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) August 8, 2022

Annoncé à l'occasion des Game Awards 2021,, développé par Patrick Söderlund, n'avait donné aucun signe de vie depuis. Ce n'est donc pas très surprenant d'apprendre queLe studio, fondé par l'ancien de chez EA, ayant notamment travaillé sur Battlefield V, a annoncé la nouvelle via un message sur ses réseaux sociaux. Nous pouvons lire que « ARC Raiders est un jeu ambitieux, et nous utiliserons ce temps supplémentaire pour améliorer l'expérience et atteindre son plein potentiel ». Initialement prévu pour cette année 2022, sans plus de précision sur la fenêtre de lancement.Embark Studios affirme toutefois que nous allons en savoir plus au sujet d'ARC Raiders dans les semaines et mois à venir, et qu'un test ouvert à plus de personnes sera aussi organisé.Pour rappel,, dans lequel nous incarnons des humains, devant combattre des forces robotiques (drones, robots géants, etc.) venues tout droit de l'espace dans un monde qui semble avoir été ravagé par un mal dévastateur, probablement ces machines.. Pour faire face à ces ennemis, vous devrez également piller ceux que vous avez déjà abattus, mais aussi explorer les ruines, dans le but de récupérer des gadgets et de l'équipement supplémentaire pour devenir de plus en plus puissant. ARC Raiders arrivera donc en 2023, en free-to-play, sur PC, PS5 et Xbox Series.