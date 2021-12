ARC Raiders, le free-to-play coopératif de Patrick Söderlund, se dévoile en vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Nous savions que le premier jeu du jeune studio Embark Studios allait faire parler de lui lors des Game Awards 2021, étant donné qu'il avait été teasé quelques jours auparavant. Bien qu'il se soit fait attendre, puisqu'il a été l'un des derniers acteurs de cette mémorable soirée, nous avons eu le droit à plus de deux minutes de bande-annonce,Il s'agit pour le moment d'un jeu de tir coopératif à la troisième personne,(drones, robots géants, etc.) venues tout droit de l'espace dans un monde qui semble avoir été ravagé par un mal dévastateur, probablement ces machines.. Pour faire face à ces ennemis, vous devrez également piller ceux que vous avez déjà abattus, mais aussi explorer les ruines, dans le but de récupérer des gadgets et de l'équipement supplémentaire.ne possède aucune date de sortie, mais Embark Studios vise un lancement en 2022, sur PC, PS5, Xbox One et Series, le tout en étant free-to-play. Notez qu'il est édité par Nexon, qui soutient le projet depuis la création du studio. Nous en saurons un peu plus dans les semaines à venir, au fur et à mesure que le développement avancera.