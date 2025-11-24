ARC Raiders : Le karma s'occupe de punir un campeur lors de l'extraction

Alors qu'un joueur campait le site d'extraction, il s'est fait instantanément punir par le karma, de quoi réjouir sa victime, et la communauté.
Dans l'univers impitoyable des shooters d'extraction, peu de choses sont aussi frustrantes que de survivre à une mission périlleuse, de rassembler un butin précieux, pour finalement se faire abattre lâchement à quelques secondes de la sortie par un campeur
. Cependant, dans ARC Raiders
, la justice prend parfois une forme inattendue et mécanique. Une vidéo récente illustre parfaitement ce retour de karma, où l'arrogance d'un joueur s'est transformée en une défaite humiliante, offrant à la communauté un moment de satisfaction pure.
Le piège se referme sur l'agresseur
La scène, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, commence de manière classique pour le genre. Un joueur, que nous appellerons la victime, active la procédure d'extraction pour sécuriser ses items durement acquis. C'est le moment de vulnérabilité ultime. Tapi dans l'ombre, un autre Raider attendait patiemment cette opportunité.
Au moment critique, ce camper ouvre le feu dans le dos de sa cible, pensant obtenir une élimination facile et récupérer le butin sans le moindre effort. La victime tombe au sol, rampant pour sa survie, et tout semble perdu. C'est généralement ici que l'histoire s'arrête, dans la frustration et le retour au menu principal.
Une intervention inattendue de l'IA
Cependant, alors que l'agresseur s'apprête à savourer sa victoire déloyale, une machine ARC entre en scène et attaque l'agresseur
, ne lui laissant aucune chance. La puissance de feu du drone, un Artificier visiblement, est telle qu'elle repousse physiquement le camper hors de la zone de sécurité de l'ascenseur, juste au moment où les volets de protection commencent à se fermer.
Non seulement l'agresseur se retrouve sous un feu nourri, mais il est littéralement éjecté de son propre piège et ne peut donc pas s'extraire
. Peu probable qu'il ait eu le temps de rappeler l'extraction pour s'échapper ensuite.
Le dénouement de cette séquence tient du miracle étant donné que la victime a pu s'extraire, et donc sécuriser tout son butin. La communauté n'a pas tardé à réagir à cet extrait partagé initialement par un joueur nommé RedRiser. Les commentaires soulignent la beauté de l'instant et la puissance du karma.
Ces moments émergents sont ce qui rend les jeux comme ARC Raiders si captivants. Si cette mésaventure servira probablement de leçon à ce joueur spécifique, elle reste surtout un avertissement pour tous : même si vous pensez avoir le dessus, l'environnement reste le maître du jeu. C'est là toute la beauté d'ARC Raiders.
En attendant, vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders
, comme où trouver des champignons
, mais aussi où trouver un scanner de mouchard
. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
- PC
- Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)