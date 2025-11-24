ARC Raiders : Le karma s'occupe de punir un campeur lors de l'extraction

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 novembre 2025 à 15h50
Alors qu'un joueur campait le site d'extraction, il s'est fait instantanément punir par le karma, de quoi réjouir sa victime, et la communauté.
ARC Raiders : Le karma s'occupe de punir un campeur lors de l'extraction
Dans l'univers impitoyable des shooters d'extraction, peu de choses sont aussi frustrantes que de survivre à une mission périlleuse, de rassembler un butin précieux, pour finalement se faire abattre lâchement à quelques secondes de la sortie par un campeur. Cependant, dans ARC Raiders, la justice prend parfois une forme inattendue et mécanique. Une vidéo récente illustre parfaitement ce retour de karma, où l'arrogance d'un joueur s'est transformée en une défaite humiliante, offrant à la communauté un moment de satisfaction pure.

Le piège se referme sur l'agresseur

La scène, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, commence de manière classique pour le genre. Un joueur, que nous appellerons la victime, active la procédure d'extraction pour sécuriser ses items durement acquis. C'est le moment de vulnérabilité ultime. Tapi dans l'ombre, un autre Raider attendait patiemment cette opportunité.
Au moment critique, ce camper ouvre le feu dans le dos de sa cible, pensant obtenir une élimination facile et récupérer le butin sans le moindre effort. La victime tombe au sol, rampant pour sa survie, et tout semble perdu. C'est généralement ici que l'histoire s'arrête, dans la frustration et le retour au menu principal.

Une intervention inattendue de l'IA

Cependant, alors que l'agresseur s'apprête à savourer sa victoire déloyale, une machine ARC entre en scène et attaque l'agresseur, ne lui laissant aucune chance. La puissance de feu du drone, un Artificier visiblement, est telle qu'elle repousse physiquement le camper hors de la zone de sécurité de l'ascenseur, juste au moment où les volets de protection commencent à se fermer.

Non seulement l'agresseur se retrouve sous un feu nourri, mais il est littéralement éjecté de son propre piège et ne peut donc pas s'extraire. Peu probable qu'il ait eu le temps de rappeler l'extraction pour s'échapper ensuite.

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Le dénouement de cette séquence tient du miracle étant donné que la victime a pu s'extraire, et donc sécuriser tout son butin. La communauté n'a pas tardé à réagir à cet extrait partagé initialement par un joueur nommé RedRiser. Les commentaires soulignent la beauté de l'instant et la puissance du karma.

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Ces moments émergents sont ce qui rend les jeux comme ARC Raiders si captivants. Si cette mésaventure servira probablement de leçon à ce joueur spécifique, elle reste surtout un avertissement pour tous : même si vous pensez avoir le dessus, l'environnement reste le maître du jeu. C'est là toute la beauté d'ARC Raiders.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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