De nombreux joueurs et joueuses se demandent si ARC Raiders est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

ARC Raiders est-il dans le Game Pass ?











PC Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Embark Studios et édité par Nexon,est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouveau jeu de tir ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, depuis son lancement. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans leet souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Dans ce qui suit, nous vous précisons tout ce qu'il y a à savoir concernantNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes :Cependant, il y a des chances qu'intègre, dans un futur plus ou moins proche, le. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut qu'Embark Studios et Nexon décident de proposer, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.En attendant la possible arrivée d', et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouveau jeu de tir et d'extraction multijoueur, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur les dernières consoles, soient PS5, Xbox Series, ou bien sur PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC avec une petite réduction, mais aussi des offres sur diverses cartes PlayStation Store :