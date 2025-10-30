ARC Raiders est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2025 à 16h33
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si ARC Raiders est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
ARC Raiders est-il dans le Game Pass ?
Développé par Embark Studios et édité par Nexon, ARC Raiders est disponible depuis la fin du mois d'octobre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Ce nouveau jeu de tir ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, depuis son lancement. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si le titre est présent ou non dans le Game Pass et souhaitent, de ce fait, savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous précisons tout ce qu'il y a à savoir concernant l'arrivée d'ARC Raiders dans le Game Pass.

ARC Raiders est-il dans le Game Pass ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : ARC Raiders ne figure pas dans le catalogue du Game Pass.

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Cependant, il y a des chances qu'ARC Raiders intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut qu'Embark Studios et Nexon décident de proposer ARC Raiders dans le Game Pass, à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

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En attendant la possible arrivée d'ARC Raiders dans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouveau jeu de tir et d'extraction multijoueur, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur les dernières consoles, soient PS5, Xbox Series, ou bien sur PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders sur PC avec une petite réduction, mais aussi des offres sur diverses cartes PlayStation Store :
  • PC 
    • Édition Standard → 21,99 € au lieu de 40 €, soit 45 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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