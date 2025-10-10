ARC Raiders : Embark Studios imagine un système de progression inédit pour la durée de vie du jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 octobre 2025 à 15h59
Les développeurs d'Embark Studios viennent de dévoiler leur vision de la longévité d'ARC Raiders à travers un concept original baptisé « Expedition Projects », une alternative inédite aux traditionnels resets de progression.
ARC Raiders : Embark Studios imagine un système de progression inédit pour la durée de vie du jeu
Avec ARC Raiders, Embark Studios entend rompre avec les habitudes du genre. Là où d'autres jeux imposent des remises à zéro forcées, les créateurs du titre ont opté pour une approche plus souple, fondée sur l'expérimentation et le choix du joueur.

Les « Expedition Projects », une alternative aux resets classiques

Présentés dans un long billet de blog, les Expedition Projects représentent la manière dont le studio souhaite gérer les cycles de progression du jeu. Chaque « expédition » prendra la forme d'un ensemble de missions de grande ampleur, étalées sur plusieurs semaines, avec des récompenses permanentes à la clé.

À la fin du cycle, les joueurs pourront choisir de réinitialiser leur progression comprenant les niveaux, compétences, objets, atelier et capacités d'artisanat disparaîtront. En revanche, les éléments cosmétiques, succès, récompenses, rangs et achats monétisés seront conservés.

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Une progression sur un cycle de huit semaines

Chaque Expedition Project s'étendra sur une période de huit semaines. La réinitialisation ne deviendra disponible qu'à la fin de ce cycle, offrant aux joueurs la possibilité d'aller jusqu'au bout avant de tout recommencer. Si une expédition n'est pas terminée à temps, la progression se poursuit lors du cycle suivant.

Le studio explique vouloir conserver les avantages des wipes traditionnels, équilibre du PvP et maintien d'une économie saine, tout en supprimant leur aspect contraignant.

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Un reset optionnel mais récompensé

Embark Studios précise que les récompenses exactes des Expedition Projects sont encore en cours de définition. Toutefois, le billet de blog évoque déjà des bonus de compte, des éléments cosmétiques et des améliorations permanentes qui ne viendront pas perturber l'équilibre des combats.
Nous faisons très attention à la nature de ces avantages. Terminer un reset ne doit jamais offrir un avantage de puissance ou de combat sur un autre joueur.
Sur le subreddit du jeu, les joueurs semblent plutôt enthousiastes face à cette idée d'expéditions. Certains y voient une approche rafraîchissante de la progression, d'autres la comparent au système de prestige de Call of Duty.

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« Je suis pour l'expérimentation dans les jeux en général. Je suis curieux de voir comment cela va fonctionner. J'en suis ! » explique un joueur sur le subreddit ARC Raiders.

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Un pari risqué mais prometteur

Bien que la communauté accueille favorablement cette approche, certains joueurs redoutent que la mécanique perde en intérêt sur le long terme. Embark Studios laisse d'ailleurs entendre que si le système ne fonctionne pas, un retour à des wipes plus traditionnels n'est pas exclu.

Ce modèle expérimental pourrait bien redéfinir la manière dont les jeux de tir en ligne gèrent leur longévité. Reste à voir comment il se concrétisera après la sortie du jeu, prévue pour le 30 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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