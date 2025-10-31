ARC Raiders dit non aux skins farfelus façon Call of Duty, lui aussi

Dans un marché saturé de collaborations loufoques et de tenues incongrues, Embark Studios fait un choix audacieux pour ARC Raiders : préserver l'identité visuelle du jeu plutôt que de céder à la tentation des costumes décalés.
Avec son esthétique rétro-futuriste et ses environnements semi-ouverts, ARC Raiders
s'impose déjà comme l'un des shooters les plus stylisés de l'année, mais aussi populaires, avec un lancement réussi. Le titre attire des centaines de milliers de joueurs à travers le monde, séduits par son ambiance post-apocalyptique et son gameplay d'extraction nerveux. Mais si le jeu propose un large éventail de personnalisations, Embark Studios a tenu à fixer une limite claire, aucune place pour les skins absurdes inspirés de Call of Duty
.
Protéger l'identité visuelle du jeu
Les déclarations à PCGamesN
du directeur du design, Virgil Watkins
, sont sans équivoque, l'équipe veut offrir une liberté d'expression aux joueurs sans compromettre la cohérence artistique.
Nous souhaitons conserver l'esthétique actuelle du jeu. Tout doit s'intégrer naturellement dans le monde et la fiction que nous avons créés.
Ce dernier a aussi précisé que le studio ne comptait pas introduire de skins décalés qui briseraient l'immersion.
Nous ne ferons jamais, disons, un costume de Père Noël. Mais nous pourrions créer quelque chose dans notre ton, notre esthétique, qui évoque ce thème. Ce qui compte, c'est que tout reste cohérent avec notre univers.
L'idée est claire, préserver la cohérence et l'immersion
. Virgil Watkins explique qu'il serait dommage de ruiner le ton du jeu avec un simple costume farfelu. « Ce serait vraiment regrettable de tout gâcher en injectant soudainement un costume de T-Rex. La nouveauté ne vaut pas ce sacrifice.
»
Une position tranchée face aux dérives du marché
Ces propos interviennent dans un contexte où les FPS modernes multiplient les partenariats inattendus et les skins extravagants. Call of Duty
étant notamment devenu un symbole de cette dérive (avec Fortnite
, mais qui se veut néanmoins moins sérieux), avec ses costumes de célébrités et ses collaborations incongrues.
Même Battlefield 6
, édité par Electronic Arts, a dû faire face à des craintes similaires, certains fans redoutant de voir l'identité de la série dénaturée par des cosmétiques absurdes. Pour l'instant, les développeurs ont su maintenir une ligne plus réaliste, mais la vigilance reste de mise et nous verrons comment évolue le titre ces prochains mois dans ce domaine.
ARC Raiders reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :
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