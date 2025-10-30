ARC Raiders est-il jouable en solo ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 octobre 2025 à 18h15
En sachant qu'il s'agit d'un jeu multijoueur et coopératif, de nombreux joueurs se demandent si ARC Raiders est aussi jouable en solo, et s'il est possible de s'amuser.
ARC Raiders est-il jouable en solo ?
Avec la sortie d'ARC Raiders, jeu parmi les plus attendus en 2025, de nombreux joueurs vont se lancer dans l'aventure, avec des objectifs différents. Certains vont enchaîner les sorties pour chercher des combats quand d'autres voudront progresser plus doucement pour profiter de tous les aspects, et progresser dans chaque quête. Mais étant donné qu'il s'agit d'un extraction shooter en PvPvE, certains se demande s'il est possible d'y jouer seul. C'est pourquoi nous vous disons tout sur le fait de jouer à ARC Raiders en solo.

Peut-on jouer à ARC Raiders en solo ?

ARC Raiders a été pensé pour y jouer à plusieurs, à trois pour être exact. Pour profiter au mieux du shooter, le but est de jouer avec deux autres personnes, pour sortir en trio et affronter d'autres trios. Néanmoins, cela peut vite devenir compliqué pour une partie des joueurs. C'est pourquoi Embark a permis de jouer à ARC Raiders en solo.

Si vous lancez une partie sans compléter le groupe, vous vous retrouverez donc seul dans la partie, et le matchmaking va essayer de regrouper tous les joueurs solo ensemble. De fait, vous affronterez, en grande partie, d'autres joueurs solo, pour un gameplay équilibré. 

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En bref, il est tout à fait possible de jouer à ARC Raiders en solo, sans avoir de concession au niveau du gameplay.

Solo ou trio, quel est le meilleur choix ?

Si vous vous demandez s'il est mieux de jouer en solo ou en groupe, la réponse sera évidemment en groupe. ARC Raiders a été pensé pour être joué en multijoueur, pour mieux profiter des combats par exemple, que ce soit contre les ARCs ou les autres joueurs.

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De plus, cela permet d'avoir une meilleure stratégie, et de potentiellement rendre ces sorties moins stressantes qu'en solo. Dans tous les cas, ARC Raiders s'adresse à tous les amateurs de jeux de tir, d'extraction, ou de sensations fortes. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders avec une petite réduction :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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