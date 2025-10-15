ARC Raiders dévoile une carte surprise avant son essai gratuit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 octobre 2025 à 15h35
Embark s'apprête à frapper fort avec l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année. À l'approche de son week-end d'essai gratuit, ARC Raiders dévoile la liste de ses cartes de lancement, avec une surprise bien gardée pour les joueurs.
ARC Raiders dévoile une carte surprise avant son essai gratuit
Le très attendu ARC Raiders est enfin proche de son lancement et souhaite vraiment faire plaisir aux joueurs. D'abord avec un dernier essai gratuit, un ultime test pour les serveurs, avant la sortie du jeu dès ce week-end, mais aussi en maintenant la surprise, en dévoilant une cinquième carte, inédite jusqu'à maintenant.

Quatre cartes confirmées et une cinquième mystérieuse

Les joueurs qui ont participé à la bêta de ARC Raiders reconnaîtront plusieurs environnements. Pour son lancement officiel, le jeu proposera quatre cartes principales, ainsi qu'un lieu secret baptisé Stella Montis.
  • Dam Battlegrounds
    • Une carte mêlant forêts denses, marécages, anciens laboratoires et immeubles abandonnés. Parfaite pour les nouveaux joueurs, elle permet de se familiariser avec les mécaniques du jeu tout en offrant un terrain d'exploration varié.
  • Buried City
    • Ancienne métropole recouverte par les sables, Buried City abrite un hôpital, un centre commercial, des places publiques et des bâtiments d'avant l'effondrement. Un désert urbain chargé d'histoire, où chaque recoin cache des vestiges du monde d'avant.
  • Spaceport
    • Une base de lancement abandonnée remplie de vieilles technologies industrielles. Ce décor austère promet des affrontements intenses et des opportunités d'exploration inédites.
  • Blue Gate
    • Nichée dans les hauteurs montagneuses, Blue Gate combine zones ouvertes, tunnels, villages et complexes souterrains. C'est une carte exigeante qui encourage la verticalité et la stratégie d'équipe.
  • Stella Montis : la carte secrète
    • Les développeurs restent très discrets à son sujet. Personne ne sait encore comment y accéder, ni ce qu'elle renferme. Une chose est sûre : cette cinquième carte mystérieuse attise déjà la curiosité de la communauté.
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Les quatre cartes connues pour la sortie d'ARC Raiders, plus tard en octobre.

Des conditions dynamiques pour des affrontements uniques

Chaque carte bénéficiera de conditions météorologiques et de moments de la journée variables, renforçant l'immersion et la rejouabilité, pour éviter que les joueurs ne se lassent trop rapidement. Embark introduit également des « conditions spéciales », des événements temporaires qui modifient la façon dont une carte se joue et les récompenses obtenues.

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Enfin, les raids nocturnes offrent un butin supérieur, mais rendent les ennemis de l'ARC plus redoutables. D'autres variantes, comme la saison des récoltes, les tempêtes électromagnétiques ou encore les bunkers cachés, viendront ponctuer les sessions d'extraction

Un essai gratuit à ne pas manquer

Les joueurs pourront découvrir ARC Raiders gratuitement du 17 au 19 octobre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Ce test est ouvert à toutes et à tous, et sera le dernier grand moment avant le lancement du shooter d'extraction, lequel est programmé pour le 30 octobre prochain, sur les plateformes sus-citées.

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